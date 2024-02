Sanremo: Sisal pronostica Geolier, Irama ed Emma sul podio nella seconda serata

Il 74° Festival di Sanremo: successo di ascolti e prime posizioni confermate

Il 74° Festival di Sanremo ha preso il via con grande successo, confermando le previsioni degli esperti Sisal. Gli ascolti sono stati eccezionali, con uno share del 65,1% che ha superato nettamente il record del 2023. La classifica parziale della prima serata ha visto Loredana Berté, Angelina Mango e Annalisa occupare i primi tre posti.

La seconda serata potrebbe portare sorprese

La seconda serata potrebbe portare grandi sorprese, grazie all’apertura del televoto che darà la possibilità ai concorrenti rimasti nell’ombra di emergere. Gli ascolti sui canali social e web hanno già rivelato i gusti del pubblico, anticipando un possibile cambiamento nella classifica. Annalisa, che ha dominato la prima serata, sembra intenzionata a mantenere la sua posizione di vertice. Tuttavia, Geolier potrebbe fare una rapida scalata, con una quota di 2,50 per il secondo posto alla fine della seconda serata. Ma a sfidare Loredana Berté ci sono due veterani del Festival: Irama ed Emma, entrambi quotati a 6,00, candidati al terzo gradino del podio.

La lotta per le prime posizioni e il duello tra Annalisa e Angelina Mango

Nella seconda serata, si prevede che Loredana Berté retroceda e si batta per la quarta posizione con Il Volo, quotati a 9,00. Mahmood dovrebbe rimanere nella Top 5, con una quota di 12,00. Il televoto potrebbe ribaltare le prospettive e creare sorprese nella lotta per la vittoria. Tuttavia, gli ascolti totalizzati finora indicano che il duello serrato tra Annalisa e Angelina Mango continua anche al di fuori dell’Ariston. Annalisa è la favorita, sia per le quote (1,80) che per il numero di ascolti, con il suo brano “Sinceramente”, mentre Angelina Mango segue da vicino con una quota di 1,90. Per rimanere aggiornati sulle quote e i pronostici Sisal, è possibile consultare il sito: Sisal – Festival di Sanremo 2024

