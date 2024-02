Sanzione Antitrust a Bat e Amazon per pubblicità ingannevole su tabacco riscaldato - avvisatore.it

L’Antitrust multa British American Tobacco Italia e Amazon EU per pubblicità ingannevole

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, comunemente nota come Antitrust, ha inflitto una multa di 6 milioni di euro a British American Tobacco Italia e di 1 milione di euro ad Amazon EU per pubblicità ingannevole dei dispositivi a tabacco riscaldato Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air. Le società sono state sanzionate per aver pubblicizzato i dispositivi senza fornire informazioni chiare sul consumo di tabacco e nicotina associato all’uso di tali prodotti, nonché sul divieto di vendita ai minori.

Secondo l’Antitrust, le società hanno omesso di evidenziare che Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air sono prodotti nocivi per la salute a causa della presenza di nicotina negli stick di tabacco utilizzati con i dispositivi, e che non sono destinati all’uso da parte dei minori. Inoltre, le società hanno pubblicizzato i dispositivi come semplici oggetti di design, trascurando la loro funzionalità principale, ovvero il consumo di tabacco e l’assunzione di nicotina.

L’Antitrust ha stabilito che British American Tobacco Italia e Amazon EU hanno violato gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo. Le società hanno puntato sull’estetica dei prodotti per attirare i consumatori, trascurando di fornire le avvertenze necessarie per un uso consapevole da parte degli utenti a cui sono destinati, escludendo i minori. Questa condotta è stata considerata gravemente ingannevole, poiché induce i consumatori ad acquistare un prodotto che comporta rischi per la salute e che è vietato ai minori.

Pubblicità ingannevole: le sanzioni dell’Antitrust

Le violazioni delle società secondo l’Antitrust

