Sara Ramirez: Dal successo al sorprendente addio ad "And Just Like That" - Occhioche.it

Sara Ramirez, nota per il ruolo di Che Diaz in “And Just Like That”, il revival di Sex and the City, ha annunciato ufficialmente di non far parte della terza stagione della serie. Sin dal debutto, il personaggio di Che ha diviso il pubblico, diventando persino un villain agli occhi dei fan più puristi per il suo rapporto con Miranda.

Le denunce di Sara Ramirez contro Hollywood e la controversia con “And Just Like That”

Nel corso di una serata il 17 gennaio, Sara Ramirez ha espresso forte dissenso nei confronti di Hollywood, criticando il silenzio dell’industria riguardo agli eventi tragici a Gaza. L’attrice ha accusato Hollywood di essere selettivo nel supportare le cause palestinesi e ha sottolineato la mancanza di coerenza e autenticità nel settore. Ramirez ha anche lanciato frecce contro la serie, definendo “performative” le azioni di molti personaggi di Hollywood, anche più di quello interpretato nel revival di Sex and the City.

Le motivazioni dietro l’uscita di scena di Sara Ramirez da “And Just Like That”

Secondo una fonte vicina alla produzione, Sara Ramirez non è stata esclusa a causa delle sue posizioni politiche, bensì perché il personaggio di Che Diaz stava perdendo appeal e ritenuto fastidioso dalla maggior parte dei fan. Dopo la fine della relazione tra Che e Miranda, il personaggio ha perso di rilevanza all’interno della trama. Sia il servizio streaming Max che l’attrice stessa hanno scelto di non commentare ulteriormente la vicenda, lasciando spazio a diverse interpretazioni sul futuro della serie e dei suoi personaggi.