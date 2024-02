Sarkozy condannato: 6 mesi condizionali per finanziamento illecito

Nicolas Sarkozy condannato a un anno di carcere condizionale per il caso Bygmalion

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato dalla Corte d’appello di Parigi a un anno di carcere, di cui sei mesi con il condizionale, per il caso Bygmalion. Questa inchiesta riguarda le spese illecite durante la sua campagna presidenziale del 2012. La notizia è stata riportata dai media francesi. L’avvocato di Sarkozy ha annunciato l’intenzione di ricorrere in Cassazione.

Una condanna ridotta rispetto al primo grado

La condanna inflitta dalla Corte d’appello è inferiore a quella pronunciata nel settembre 2021 dal tribunale penale, che aveva condannato Sarkozy a un anno di carcere senza condizionale. La Procura aveva richiesto una pena detentiva di un anno con sospensione della pena per questo secondo processo. Secondo quanto riportato da Le Figarò, l’ex presidente della Repubblica, che ha sempre negato di aver avuto conoscenza o di aver richiesto un sistema di fatture false o di averne tratto vantaggio, non dovrà scontare la pena in prigione. Tuttavia, potrebbe essere obbligato a indossare un braccialetto elettronico se la decisione diventerà definitiva.

La battaglia legale continua

Nonostante la condanna, l’avvocato di Sarkozy ha annunciato l’intenzione di ricorrere in Cassazione, l’ultima istanza giudiziaria in Francia. Questo significa che la sentenza non è ancora definitiva e potrebbe essere soggetta a ulteriori revisioni. Sarkozy ha sempre sostenuto la sua innocenza e ha respinto le accuse di aver commesso delle irregolarità finanziarie durante la sua campagna elettorale del 2012. La condanna di oggi rappresenta un duro colpo per l’ex presidente francese, che è stato uno dei politici più influenti del paese. La sua carriera politica è stata segnata da numerosi scandali e controversie, ma questa è la prima volta che viene condannato per un reato penale.

Nonostante la condanna, Sarkozy potrebbe ancora cercare di tornare sulla scena politica francese. Tuttavia, la sua reputazione è stata gravemente compromessa da questa vicenda giudiziaria. Resta da vedere come questa condanna influenzerà il suo futuro politico e se riuscirà a riguadagnare la fiducia degli elettori. Per ora, la battaglia legale continua e Sarkozy dovrà affrontare un’altra fase del processo in Cassazione.

