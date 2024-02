Scambio di identità Covid: Processo per l’uscita di una persona sbagliata

Vicenda Covid a Lodi: un uomo accusato ingiustamente

La vicenda giudiziaria che ha coinvolto un quarantenne di Lodi, accusato di essere uscito di casa positivo al Covid, si è conclusa in tribunale con una sorprendente scoperta. Gli avvocati della difesa hanno dimostrato che l’imputato non era la persona potenzialmente contagiosa, bensì un omonimo più giovane di oltre quindici anni.

Un’errata identificazione che ha portato a una condanna ingiusta

Nell’autunno del 2020, l’uomo è stato fermato dai carabinieri a Melegnano, in provincia di Milano, durante un controllo. Dalla banca dati è emerso che aveva effettuato un tampone con esito positivo. Nonostante l’imputato abbia sostenuto di non essere stato malato nelle settimane precedenti e di non aver mai effettuato alcun tampone, è stato ugualmente denunciato. Successivamente, gli è stato notificato un decreto penale di condanna di oltre 7mila euro per violazione del Testo unico delle leggi sanitarie del 1934, come aggiornato dal governo Conte.

La verità emersa in tribunale: un caso di scambio di identità

Durante il processo, gli avvocati dell’automobilista hanno impugnato la condanna e hanno portato alla luce una verità sorprendente. L’omonimo, nato nello stesso comune dell’imputato, ha testimoniato di essere stato positivo al Covid e di aver effettuato un tampone con esito positivo nei giorni in cui l’automobilista è stato fermato. L’ipotesi che il tribunale sta attualmente valutando è che l’operatore che ha inserito i dati del più giovane nel portale dell’Ats di Milano abbia erroneamente associato il suo codice fiscale a quello dell’uomo che è stato denunciato, nonostante non avesse il Covid. Il verdetto finale è atteso entro l’estate.

