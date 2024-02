Scandalo a Sanremo 2024: Geolier finisce in tribunale per presunte irregolarità nella serata delle cover - Occhioche.it

La denuncia dell’avvocato Angelo Pisani

L’avvocato Angelo Pisani, noto difensore di personaggi famosi come Diego Armando Maradona, ha presentato un esposto alla Procura di Imperia in seguito alle polemiche che hanno coinvolto il rapper napoletano Geolier durante Sanremo 2024. Pisani ha annunciato di voler trasmettere un secondo esposto alla Procura di Roma, scatenando così un potenziale caso giudiziario attorno alla vittoria di Geolier nella serata delle cover del venerdì.

Le polemiche scatenate dal caso del generale Vannacci

La mossa di Pisani è stata scatenata dalla situazione del generale Roberto Vannacci, oggetto di un’indagine da parte della Procura di Roma per presunta istigazione all’odio razziale. L’interesse delle autorità giudiziarie è stato suscitato dalle denunce presentate da varie associazioni riguardanti alcune affermazioni del militare presenti nel suo libro “Il mondo al contrario”. In particolare, Vannacci è stato accusato di fare considerazioni sulla presunta sovrarappresentazione dell’omosessualità e sulla protezione eccessiva della religione ebraica.

Le critiche dei giurati della sala stampa di Sanremo

Pisani ha sottolineato che, se la legge deve essere uguale per tutti, anche i giurati della sala stampa di Sanremo devono essere vigilati. Secondo l’avvocato, questi “famosi giurati” avrebbero interferito nella competizione, rovesciando la votazione e danneggiando non solo Geolier, ma tutti i cittadini e telespettatori della Campania. Pisani ha evidenziato casi specifici di critica nei confronti del rapper napoletano, come la domanda offensiva di una giornalista e le dichiarazioni negativamente discriminatorie di altri due giornalisti non identificati.

Le controversie attorno alla vittoria di Geolier

Tra i casi riportati da Pisani c’è quello di un giornalista che avrebbe dichiarato pubblicamente “non fate più votare la Campania“, e la pubblicista Marzia Forni, che ha ammesso di aver assegnato un voto basso a Geolier nonostante le sue competenze, affermando addirittura di non averne fornito uno inferiore solo per non poter dare zero. Forni è stata ulteriormente accusata da Pisani di aver continuato a offendere i napoletani attraverso i social media, scatenando ulteriori polemiche attorno alla serata delle cover di Sanremo 2024.

In conclusione, il caso di Geolier sembra essere destinato a continuare a tenere banco non solo sul palco di Sanremo, ma anche nelle aule di tribunale, con polemiche e critiche che rischiano di incidere pesantemente sull’immagine e la reputazione dell’artista e dei suoi detrattori.