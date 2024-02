Scandalo ad Alain Delon: sequestrato un arsenale nella sua abitazione in Francia - Occhioche.it

La perquisizione shock a Douchy-Montcorbon

Nella tranquilla cittadina di Douchy-Montcorbon, nel cuore della Francia, si è consumato uno scandalo di proporzioni inattese la scorsa settimana durante una perquisizione all’interno dell’abitazione dell’iconico attore Alain Delon. La procura di Montargis ha annunciato il sequestro di un vero e proprio arsenale composto da 72 armi da fuoco di varie tipologie, dalle armi da guerra a quelle da tiro sportivo e difesa personale, accompagnate da oltre 3.000 proiettili.

Alain Delon senza autorizzazione per detenere armi da fuoco

L’86enne Alain Delon, attualmente in gravi condizioni di salute e al centro di contrasti familiari che hanno diviso la sua prole, è stato soggetto a un’indagine che ha rivelato la sua non autorizzazione per la detenzione di armi da fuoco. Durante una visita legale presso la sua residenza è stata scoperta la presenza di un’arma da fuoco, scatenando così l’azione del giudice tutelare che ha ordinato una perquisizione approfondita. Durante tale ispezione è emerso anche la presenza di un poligono di tiro, spingendo le autorità a iniziare un’inchiesta riguardante la detenzione illegale di armi da parte dell’attore.