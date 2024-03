Scandalo ad Avellino: Il Sindaco Gianluca Festa Indagato per Omissione in Atti di Ufficio - Occhioche.it

Indagini in Corso sulla Gestione Comunale

Il Sindaco di Avellino, Gianluca Festa, è stato recentemente iscritto nel registro degli indagati per presunta omissione in atti di ufficio dalla Procura del capoluogo irpino. Questa decisione è avvenuta nel contesto di un’indagine più ampia che riguarda appalti e affidamenti deliberati dall’amministrazione comunale. Tale sviluppo ha scosso la cittadinanza e sollevato domande sulla trasparenza e l’onestà nella gestione degli affari pubblici.

Il Coinvolgimento dei Carabinieri e le Delibere Non Pubblicate

Su disposizione del Procuratore Vincenzo Toscano, ieri pomeriggio i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno effettuato un’operazione presso la sede comunale. Durante tale intervento, è stato acquisito un numero imprecisato di delibere “immediatamente esecutive” datate aprile-maggio 2023, che, sorprendentemente, non sono state pubblicate nell’Albo Pretorio del Comune di Avellino. Questo fatto solleva interrogativi sul rispetto delle procedure amministrative e suscita preoccupazioni sulla corretta divulgazione delle decisioni pubbliche.

Le Vicende Precedenti e le Indagini in Corso

Non è la prima volta che il Sindaco Festa si trova al centro di polemiche. Precedentemente, era già coinvolto in un’indagine sulle sponsorizzazioni che avrebbe sollecitato a favore della DelFes, la squadra di basket avellinese che gioca in Serie B. In questa vicenda, oltre al Sindaco, sono implicati il presidente e il commercialista della squadra, Gennaro e Andrea Canonico, con l’accusa di associazione a delinquere ai fini della corruzione, turbativa d’asta e falso in atto pubblico. Questa complicata situazione mette in luce il lato più oscuro delle dinamiche che coinvolgono il potere, lo sport e le responsabilità pubbliche, gettando ombre su personalità che dovrebbero essere esempi di integrità e trasparenza. Attendiamo con trepidazione ulteriori sviluppi su questo intricato scenario che sta tenendo Avellino con il fiato sospeso.