Scandalo al Paradiso delle Signore: Gelosie, Intrighi e Ritorni Inaspettati

Il Ritorno di **Marta e Adelaide a Villa Guarnieri

Dopo una lunga assenza della Contessa a Ginevra in cerca della figlia Odile, a Villa Guarnieri arriva la notizia del ritorno di Marta e Adelaide a Milano per l’inaugurazione della casa-famiglia. Intanto, la piccola Guarnieri sembra avere chiari i suoi sentimenti per l’ex marito Alessandro Tersigni.

I Timori di **Matilde nei Confronti di Marta e Vittorio

Matilde, casualmente, ascolta Umberto parlare del rapporto tra Marta e Vittorio e i suoi timori aumentano. Le parole di Guarnieri al Circolo infatti riaccendono gelosia nella Frigerio verso l’ex moglie del compagno. Matilde decide di fare un passo avanti nel rapporto con Vittorio, proponendo una scelta importante: chiavi di casa o fuga all’estero?

Inaugurazione a Milano e *Gelosie Riaccese*

Durante l’inaugurazione della casa-famiglia a Milano, Marta e Adelaide fanno ritorno, ma Marcello decide di non partecipare per evitare di incontrare la Contessa. Nel frattempo, al Circolo, Matilde nota una complicità tra i due ex coniugi che alimenta le sue preoccupazioni. Sarà sufficiente un viaggio lontano per separare due persone che sembrano destinare a ritrovarsi? Le prossime puntate sveleranno tutti i dettagli. Seguici su Instagram per non perdere gli aggiornamenti!