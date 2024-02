Scandalo corruzione a Lecce: 46 indagati per cancellazione multe in cambio di regali - avvisatore.it

Indagine sul presunto giro di corruzione nella polizia locale di Lecce

L’inchiesta sul presunto giro di corruzione nel settore della polizia locale di Lecce sta portando a importanti sviluppi. I finanzieri del Gico stanno notificando diverse interdittive a 46 persone coinvolte nell’indagine. Tra di loro, tre dipendenti dell’ufficio verbali, due dei quali sono stati raggiunti da interdittive. I reati contestati includono corruzione, falso e accesso abusivo al sistema informatico.

Annullamento di verbali in cambio di regali

Secondo le indagini, l’annullamento di numerosi verbali per infrazioni al codice della strada sarebbe avvenuto in cambio di regali. Questa pratica illecita sarebbe stata messa in atto da alcuni anni, ma l’indagine è stata rallentata a causa della pandemia. Oltre ai dipendenti dell’ufficio verbali, sono stati indagati anche un consigliere comunale della minoranza in carica e un ex assessore.

Un’indagine che coinvolge diverse persone

L’inchiesta sul presunto giro di corruzione nella polizia locale di Lecce ha coinvolto un numero significativo di persone. Le interdittive notificate dai finanzieri del Gico riguardano 46 soggetti, tra cui tre dipendenti dell’ufficio verbali. Questi dipendenti, sospettati di aver annullato verbali in cambio di regali, sono stati raggiunti dalle interdittive. Inoltre, l’indagine ha portato all’indagine di un consigliere comunale della minoranza in carica e di un ex assessore.

Secondo le autorità, l’indagine è stata rallentata a causa della pandemia, ma ora sta procedendo con importanti sviluppi. I reati contestati includono corruzione, falso e accesso abusivo al sistema informatico. Le persone coinvolte dovranno affrontare le conseguenze delle loro azioni illegali.

Le indagini stanno portando alla luce un presunto giro di corruzione che coinvolge diverse persone nel settore della polizia locale di Lecce. Questo è un grave reato che mina la fiducia dei cittadini nell’operato delle forze dell’ordine. È fondamentale che l’indagine prosegua senza ostacoli e che coloro che sono coinvolti vengano puniti secondo la legge.

