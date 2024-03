Scandalo evasione fiscale tra influencer: le accuse contro Luis Sal e l’intervento della Guardia di Finanza

Panoramica sull’evasione fiscale nel mondo degli influencer

La Guardia di Finanza ha recentemente rivelato di aver scoperto un’evoluzione fiscale di 11 milioni di euro, coinvolgendo quattro influencer e cinque digital creator. Tra i nomi coinvolti figura Luis Sal, noto youtuber ed ex socio di Fedez nel podcast “Muschio Selvaggio”, attualmente al centro di una controversia legale.

La difesa di Luis Sal

In seguito alle accuse, Luis Sal ha deciso di rompere il silenzio attraverso una Instagram Story per difendersi. Ha sottolineato di non essere un evasore fiscale, affermando di aver sempre dichiarato e pagato regolarmente le tasse. Ha ribadito la sua fiducia nei professionisti che si occupano delle sue dichiarazioni fiscali da anni.

La reazione ironica di Luis Sal

Nonostante la gravità delle accuse, Luis Sal ha mantenuto un tono ironico e autoironico nella sua risposta alle accuse. Ha espresso dispiacere per essere etichettato come un evasore fiscale e ha scherzato sulla sua presunta identificazione come rapper in un servizio televisivo sull’argomento. La sua reazione è stata caratterizzata da un mix di difesa e humor.

Appello al rispetto e alla correttezza nell’affrontare le accuse

Luis Sal ha concluso la sua difesa lanciando un appello al rispetto e alla correttezza nel commentare le accuse mosse nei suoi confronti. Ha sottolineato la sua determinazione nel fronteggiare l’indagine in corso e ha chiesto di non essere insultato o denigrato pubblicamente, ribadendo la sua innocenza rispetto all’accusa di evasione fiscale.