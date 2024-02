Scandalo video "In Italia 2024" di Emma Marrone: polemiche per le riprese vicino al cimitero di Busto Arsizio - Occhioche.it

Emma Marrone, celebre cantante italiana, ha recentemente partecipato alla realizzazione del nuovo singolo di Fabri Fibra intitolato “In Italia 2024”. Tuttavia, il video musicale appena pubblicato ha suscitato una serie di polemiche a causa delle riprese effettuate di fronte al cimitero di Busto Arsizio. La scelta del luogo delle riprese ha scatenato un’ondata di indignazione sui social media e ha generato un acceso dibattito online.

La controversia e la reazione dell’Assessore al Personale e ai cimiteri

La decisione di girare alcune scene del video di “In Italia 2024” vicino al cimitero di Via Lionate ha sollevato diverse critiche da parte della comunità online, che ha espresso preoccupazione per il presunto mancato rispetto nei confronti dei defunti e dei loro cari. Di fronte alle polemiche, l’Assessore al Personale con delega ai cimiteri, Mario Cislaghi, ha preso posizione affermando che la scelta del luogo delle riprese è stata attentamente valutata e che la produzione del video ha garantito il rispetto del luogo e della privacy dei defunti. Ha inoltre sottolineato che la struttura architettonica del cimitero di Busto Arsizio, risalente agli anni Settanta e caratterizzata da uno stile definito “brutalismo”, avrebbe dovuto essere valorizzata come un elemento distintivo della città.

Le critiche e il dolore dei parenti dei defunti

Le immagini del video musicale di “In Italia 2024” girate vicino al cimitero hanno provocato una reazione emotiva anche da parte dei parenti dei defunti, che hanno espresso il proprio dispiacere e indignazione per la scelta della location delle riprese. Alcuni utenti dei social media, come Silvia su Instagram, hanno condiviso il proprio dolore per il mancato rispetto del luogo dove riposano i loro cari, sottolineando l’importanza di preservare la sacralità e la memoria dei defunti. Alcuni hanno criticato aspramente la decisione di utilizzare il cimitero come sfondo per il video musicale, interpretandola come una mancanza di sensibilità e di rispetto verso la comunità locale e i valori tradizionali legati alla sacralità dei luoghi di sepoltura.

Emma Marrone e la riflessione sul rispetto e la sensibilità artistica

Di fronte alle critiche e alle polemiche scaturite dalle riprese vicino al cimitero di Busto Arsizio per il video di “In Italia 2024”, Emma Marrone ha risposto riflettendo sulla delicatezza del tema del rispetto e della sensibilità artistica. La cantante ha evidenziato la complessità delle scelte artistiche e la necessità di bilanciare l’esigenza di espressione artistica con il dovere etico di rispettare la sensibilità della comunità e dei singoli individui. Emma ha sottolineato l’importanza di riconoscere e preservare i valori culturali e sociali legati alla sacralità dei luoghi di memoria, invitando a una maggiore consapevolezza e sensibilità nell’affrontare questioni delicate come il trattamento dei luoghi di sepoltura e la memoria dei defunti.

La questione sollevata dalle polemiche legate al video musicale di “In Italia 2024” mette in luce la complessità delle dinamiche tra espressione artistica, sensibilità sociale e rispetto delle tradizioni e dei valori comuni. L’episodio pone in primo piano la necessità di un dialogo aperto e costruttivo tra artisti, pubblico e istituzioni per affrontare in modo consapevole e responsabile le sfide legate alla produzione culturale e alla rappresentazione della realtà.