Scarpe Made in Italy da collezione protagoniste al Micam

Il Salone Internazionale delle Calzature Micam: Tendenze e Creatività Italiana

Al Salone internazionale delle calzature Micam, inaugurato oggi a Fiera Milano Rho, si riuniscono circa un migliaio di brand, di cui 464 italiani e 459 stranieri, per presentare le loro proposte stagionali e delineare i principali trend che rispondono alle sfide di un mercato in costante evoluzione. Oltre alle mode del momento, i calzaturieri italiani sembrano voler sottolineare con sempre maggiore convinzione la propria unicità e creatività. Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha elogiato il settore affermando: “Siete competitivi nel mondo in prodotti di altissima gamma“. L’evento, che include anche Mipel, Milano Fashion&Jewels e The One Milano, si propone di celebrare l’eccellenza italiana nel campo delle calzature.

L’Arte del “Made to be Collectible”

Il tema centrale dell’evento, denominato ‘Made to be collectible’, sottolinea l’importanza del marchio Made in Italy come garanzia di qualità e durabilità nel tempo. Questo concetto è espresso anche attraverso un’installazione centrale che espone icone intramontabili, come le slingbacks degli anni ’40 e le sportive con inserti colorati degli anni ’70. Giovanna Ceolini, presidente di Micam e Assocalzaturifici, ha evidenziato l’importanza di coinvolgere i giovani nel settore per tramandare l’arte e la creatività italiane: “Questo è soprattutto un progetto per i giovani per far capire quello che eravamo in passato e quello che diventeremo“.

Innovazione e Sostenibilità: Spazio ai Giovani Designer

L’intelligenza artificiale ha un ruolo significativo anche nell’elaborazione della Trends Buyer Guide per la stagione AI 24-25, a cura di Livetrend, offrendo una prospettiva innovativa sul futuro del settore. Parallelamente, l’area dedicata agli Emerging Designers accoglie 12 talenti emergenti da tutto il mondo, selezionati per la loro attenzione ai materiali riciclati e alla sostenibilità nella produzione di calzature. Micam, insieme agli altri saloni, rimarrà aperto fino al 21 febbraio, con la partecipazione di 2951 brand e l’attesa di buyers e operatori provenienti da ogni angolo del pianeta.

