Scelta tra mercato libero e tutele graduali per 4,5 milioni di bollette elettriche

Scelta tra Mercato Libero e Tutele Graduali per l’Energia Elettrica

4,5 milioni di utenti domestici non vulnerabili si trovano in una situazione di incertezza in merito al mercato dell’energia elettrica, che vedrà la fine del mercato tutelato il primo luglio. Secondo l’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), i clienti attuali dovranno decidere se passare al mercato libero o rimanere in un sistema transitorio di tutele graduali per un periodo di circa tre anni. Questa scelta non comporterà interruzioni nella fornitura.

I clienti dovranno scegliere tra mercato libero e tutele graduali .

Il passaggio al mercato libero richiede la ricerca di un fornitore conveniente.

Il sistema transitorio garantisce una transizione graduale verso il mercato libero.

Il Funzionamento del Sistema Transitorio

Nel caso in cui i consumatori non optino per il mercato libero, il fornitore sarà assegnato tramite un’asta che si è svolta a gennaio. Enel ed Hera hanno ottenuto buoni risultati in questa gara, che è stata una conseguenza di un obbligo imposto dall’Unione Europea per garantire la fine del mercato tutelato.

Enel ed Hera hanno avuto successo nell’asta per l’assegnazione dei clienti.

Il sistema transitorio mira a facilitare il passaggio al mercato libero.

I clienti non scelti automaticamente continueranno con l’offerta più vantaggiosa del fornitore assegnato.

Caratteristiche delle Tutele Graduali e Variazioni Tariffarie

Le tutele graduali offrono una tariffa uniforme su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal profilo o dai consumi del cliente. Questa tariffa è soggetta alle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime, potenzialmente aumentando a causa di fattori esterni come le tensioni geopolitiche. Nel mercato libero, invece, sono disponibili offerte a prezzo bloccato, che garantiscono una maggiore stabilità economica.

Le tutele graduali offrono una tariffa uniforme su tutto il territorio.

Le variazioni tariffarie dipendono dalle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime.

Attualmente, la differenza di costo tra le tutele graduali e la maggior tutela è limitata.

Attraverso la scelta tra mercato libero e tutele graduali, i consumatori dovranno valutare attentamente le opzioni disponibili per garantirsi la migliore convenienza economica e la stabilità nella fornitura di energia elettrica.

About The Author