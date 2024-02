Schillaci: Ssn tra migliori al mondo, ma revisione necessaria

Il ministro della Salute: il Sistema Sanitario Nazionale ha bisogno di una revisione

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha sottolineato la necessità di una revisione del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), affermando che “è cambiato il mondo della salute” e che occorre seguire l’innovazione tecnologica e le esigenze di una popolazione che vive più a lungo ma spesso affetta da malattie cronico-degenerative. Secondo il ministro, è fondamentale investire nella prevenzione e considerare la spesa sanitaria come un investimento nel futuro della salute dei cittadini. Inoltre, Schillaci ha evidenziato l’importanza di utilizzare al meglio i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per migliorare la medicina territoriale, puntare sulla telemedicina e sfruttare le nuove terapie disponibili.

Sicurezza degli operatori sanitari: un problema culturale

Il ministro ha affrontato anche il tema della sicurezza degli operatori sanitari, sottolineando che non si tratta solo di un problema di pene più severe per chi commette atti violenti, ma di un problema culturale. Schillaci ha dichiarato che quando una persona si rivolge a un medico o a un infermiere, deve comprendere che chi indossa un camice bianco offre aiuto e cure. Inoltre, il ministro ha evidenziato che il 70% delle aggressioni, anche verbali, contro gli operatori sanitari colpisce le donne, un dato inaccettabile che richiede un intervento culturale.

Carenza di personale sanitario: una sfida per i prossimi anni

Il ministro ha sottolineato la carenza di personale sanitario come una delle sfide per i prossimi tre anni, in particolare per quanto riguarda i medici e gli infermieri. Schillaci ha annunciato l’intenzione di abolire il tetto di spesa assunzionale entro quest’anno, una misura che esiste da anni ma che non è mai stata abolita. Inoltre, il ministro ha evidenziato che la carenza di personale infermieristico non riguarda solo l’Italia, ma anche altri Paesi come il Giappone e gli Stati Uniti. Pertanto, sarà necessario cercare di attrarre professionisti dall’estero e rivalutare il ruolo degli infermieri, che svolgono un lavoro importante e richiedono attenzione sia dal punto di vista economico che lavorativo.

Conclusioni

Il ministro Schillaci ha sottolineato che la sanità in Italia presenta ancora alcune criticità, non solo in Puglia ma anche in altre regioni. Tuttavia, ha espresso la speranza che le regioni che stanno facendo di più riescano a superare questi problemi, spesso di natura organizzativa. Il Ministero della Salute si impegna a fornire supporto e attenzione, soprattutto per le regioni che ne hanno bisogno, nell’interesse di tutti i cittadini.

