Sciopero generale dei lavoratori cubani negli aeroporti il 9 febbraio

Sciopero nazionale del personale del settore aereo-aeroportuale indetto dalla Cub

La Confederazione Unitaria di Base (Cub) ha annunciato uno sciopero nazionale del personale del settore aereo-aeroportuale per l’intera giornata di venerdì prossimo. Il sindacato di base contesta il rinnovo del contratto nazionale dell’handling, che riguarda il check-in e lo scarico e carico bagagli, sostenendo che le nuove condizioni e gli aumenti salariali siano penalizzanti.

Secondo la Cub, gli arretrati corrisposti sono irrisori e per il calcolo degli straordinari sono state introdotte clausole che penalizzano i lavoratori. Il sindacato chiede aumenti salariali adeguati al costo della vita, il riconoscimento di una tantum da calcolare dall’ultimo aumento contrattuale e la reintroduzione del calcolo degli istituti indicizzandoli (notturno, festivo, straordinari). Inoltre, si richiede l’eliminazione delle ore incrementali previste nell’attuale contratto e l’abolizione degli accordi sulla stagionalità nella categoria.

Il segretario nazionale della Cub Trasporti, Antonio Amoroso, ha dichiarato che lo sciopero è indetto anche per protestare contro i licenziamenti, la precarizzazione del lavoro, i tagli salariali, il peggioramento normativo e la variabilità della programmazione oraria delle prestazioni, nonché l’utilizzo discriminatorio degli ammortizzatori sociali.

Le richieste della Cub

La Cub ha presentato una serie di richieste per migliorare le condizioni dei lavoratori del settore aereo-aeroportuale. Tra queste richieste vi sono:

Aumenti salariali : il sindacato chiede un adeguamento al costo della vita per garantire un reddito dignitoso ai lavoratori.

Riconoscimento di una tantum : si richiede un pagamento aggiuntivo calcolato dall’ultimo aumento contrattuale per compensare le perdite salariali accumulate nel tempo.

Reintroduzione del calcolo degli istituti : il sindacato vuole che il calcolo degli istituti come il lavoro notturno, festivo e gli straordinari sia indicizzato per garantire una giusta remunerazione.

Eliminazione delle ore incrementali : si chiede l’abolizione delle ore incrementali previste nel contratto attuale, che comportano un aumento della flessibilità e una riduzione dei diritti dei lavoratori.

Abolizione degli accordi sulla stagionalità: il sindacato vuole eliminare gli accordi che permettono di ridurre i diritti dei lavoratori durante i periodi di bassa stagione.

Impatto dello sciopero

Lo sciopero nazionale del personale del settore aereo-aeroportuale avrà un impatto significativo sulle operazioni aeroportuali in tutta Italia durante l’intera giornata di venerdì. I voli potrebbero subire ritardi e cancellazioni, e potrebbero esserci disagi per i passeggeri che devono viaggiare in quel giorno.

La Cub ha indetto lo sciopero per protestare contro le condizioni di lavoro e i salari nel settore aereo-aeroportuale, sostenendo che i lavoratori siano stati penalizzati dal rinnovo del contratto nazionale dell’handling. Il sindacato chiede miglioramenti salariali e condizioni di lavoro più eque per garantire il benessere dei lavoratori.

Lo sciopero è un segnale forte di protesta da parte dei lavoratori del settore aereo-aeroportuale, che vogliono far sentire la propria voce e ottenere miglioramenti concreti. È importante che le parti coinvolte si siedano al tavolo delle trattative per trovare una soluzione che soddisfi le richieste dei lavoratori e garantisca un settore aereo-aeroportuale più equo e sostenibile.

