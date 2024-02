Sciopero lavoratori Mirafiori: protesta contro Stellantis

Lavoratori delle Carrozzerie di Mirafiori in sciopero spontaneo anche oggi

Dopo la protesta scattata ieri pomeriggio al termine delle assemblee, i lavoratori delle Carrozzerie di Mirafiori continuano lo sciopero spontaneo anche oggi. Secondo il segretario provinciale torinese della Fiom, Edi Lazzi, questa forma di protesta indica che la situazione è arrivata al limite e richiede un’azione immediata. Lazzi afferma: “Non c’è più tempo da perdere, bisogna agire immediatamente“.

Proposte concrete per risolvere la situazione

Lazzi suggerisce di trovare soluzioni concrete partendo dalle proposte avanzate da Fim Fiom e Uilm di Torino riguardo a Mirafiori. Queste proposte riguardano la città, l’industria manifatturiera e l’economia in generale. Lazzi ritiene che queste proposte dovrebbero essere prese in considerazione in modo approfondito, attraverso la costituzione di un think tank cittadino. Questo gruppo di lavoro sarebbe composto dal presidente della Regione, dal sindaco di Torino, dalle organizzazioni dei lavoratori e delle imprese, dalla curia, dal Politecnico e dall’università di Torino, nonché dalle imprese a partecipazione pubblica di energia elettrica. Il compito di questo gruppo sarebbe quello di pianificare un progetto di investimenti pubblici e privati per sostenere la transizione all’elettrico e generare nuovi posti di lavoro. Lazzi conclude affermando: “In questo modo avremmo maggiori possibilità di convincere Stellantis (e non solo) che produrre auto nella nostra città è ancora un ottimo business“.

Sciopero e corteo dei lavoratori

Dopo la proclamazione dello sciopero spontaneo, i lavoratori delle Carrozzerie di Mirafiori hanno organizzato un corteo che è partito dalla porta 2 dello stabilimento torinese. L’agitazione dovrebbe terminare alle 12, quando i lavoratori rientreranno in fabbrica.

Questo sciopero spontaneo dei lavoratori delle Carrozzerie di Mirafiori evidenzia la grave situazione in cui si trovano e la necessità di trovare soluzioni concrete per garantire il futuro dell’industria automobilistica a Torino. La proposta di costituire un think tank cittadino per pianificare investimenti pubblici e privati mirati all’elettrificazione potrebbe rappresentare una possibile via d’uscita. Tuttavia, sarà necessario un impegno concreto da parte delle istituzioni e delle imprese per mettere in atto queste proposte e garantire la sopravvivenza del settore automobilistico nella città.

About The Author