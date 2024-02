Scippo Big Mama per Fantasanremo: appello alle donne

Big Mama e il suo spettacolo coinvolgente alla quarta serata del Festival di Sanremo 2024

La quarta serata del Festival di Sanremo 2024 è stata caratterizzata da una performance straordinaria di Big Mama. La cantante ha stupito il pubblico con una versione coinvolgente del brano “Lady Marmelade”, eseguita insieme a Gaia, La Niña e Sissi. L’energia sul palco era palpabile e il pubblico è stato travolto dalla potenza delle loro voci.

Lo ‘scippo’ di Big Mama e il Fantasanremo

Durante la sua esibizione, Big Mama ha dimostrato ancora una volta la sua versatilità e il suo talento. Ma non solo: ha anche fatto parlare di sé per un gesto inaspettato. Mentre si trovava sul palco, la cantante ha approfittato di un momento di distrazione per sottrarre la borsetta a una spettatrice. Questo gesto, noto come la ‘mossa Piero Pelù’, è valso a Big Mama ben 20 punti nel Fantasanremo, il gioco che permette ai telespettatori di accumulare punti in base alle azioni dei cantanti durante il Festival.

L’appello di Big Mama alle donne

Prima di lasciare il palco, Big Mama ha voluto rivolgere un appello a tutte le donne presenti e a quelle che seguono il Festival da casa. Con voce decisa, ha detto: “Per tutte le donne: non abbiate paura. Fate sentire la vostra voce. Quando serve, denunciate“. Queste parole hanno suscitato un forte applauso da parte del pubblico, che ha apprezzato il messaggio di incoraggiamento e sostegno.

In conclusione, la quarta serata del Festival di Sanremo 2024 è stata caratterizzata da una performance straordinaria di Big Mama, che ha coinvolto il pubblico con la sua interpretazione di “Lady Marmelade”. Il gesto inaspettato dello ‘scippo’ durante l’esibizione ha aggiunto un elemento di sorpresa e ha permesso alla cantante di accumulare punti nel Fantasanremo. Ma ciò che ha colpito davvero il pubblico è stato l’appello di Big Mama alle donne, invitandole a non avere paura e a far sentire la propria voce. Un messaggio di forza e incoraggiamento che ha reso la sua performance ancora più significativa.

