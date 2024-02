Scomparsa anziana a Milano: ricerche in corso da domenica

Donna di 85 anni scomparsa a Baranzate: le ricerche sono in corso

Una donna di 85 anni è scomparsa domenica scorsa a Baranzate, un comune alle porte di Milano. Il figlio, preoccupato per la sua assenza, ha presentato denuncia presso la tenenza dei carabinieri di Bollate. Le ricerche sono state avviate immediatamente.

Dalle indagini condotte dai militari di Rho è emerso che la donna è stata ripresa da telecamere di sorveglianza nella zona di Bollate. Le immagini mostrano l’anziana alle 16:00 del 4 febbraio in via Milano, una strada che si trova lungo il percorso che avrebbe dovuto seguire per raggiungere la casa di un parente. Tuttavia, la donna non è mai arrivata a destinazione.

I carabinieri hanno deciso di diffondere le immagini, invitando chiunque abbia informazioni o abbia avvistato la donna a contattare il numero di emergenza 112. La collaborazione del pubblico è fondamentale per aiutare a ritrovare la signora scomparsa.

Appello alle persone per ritrovare la donna scomparsa

Le forze dell’ordine stanno facendo tutto il possibile per ritrovare la donna di 85 anni scomparsa a Baranzate. Le immagini delle telecamere di sorveglianza la ritraggono in via Milano, a Bollate, ma non è stata trovata nella casa del parente che avrebbe dovuto visitare.

Per questo motivo, i carabinieri stanno chiedendo l’aiuto del pubblico. Chiunque abbia informazioni sulla donna scomparsa o l’abbia vista è pregato di contattare il numero di emergenza 112. Ogni piccolo dettaglio potrebbe essere di grande aiuto per le ricerche in corso.

La speranza di ritrovare la donna scomparsa a Baranzate

La scomparsa di una donna anziana a Baranzate ha scosso la comunità locale. La sua famiglia è disperata e le forze dell’ordine stanno facendo tutto il possibile per ritrovarla. Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono state diffuse e un appello è stato lanciato affinché chiunque abbia informazioni si faccia avanti.

“La collaborazione del pubblico è fondamentale in casi come questo”, ha dichiarato il portavoce dei carabinieri. “Chiediamo a tutti di prestare attenzione e di contattarci se hanno visto qualcosa di sospetto o se hanno informazioni che potrebbero aiutarci a ritrovare questa donna.”

La speranza è che la donna venga ritrovata sana e salva al più presto. Nel frattempo, la comunità si unisce nella speranza di un lieto fine e nel sostegno alla famiglia in questo momento difficile.

