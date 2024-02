Scontri durante corteo pro Palestina sotto sede Rai Bologna

Tensioni durante la manifestazione dei Giovani palestinesi a Bologna

Durante una manifestazione dei Giovani palestinesi sotto la sede regionale della Rai a Bologna, si sono verificate tensioni e scontri con le forze dell’ordine. Circa un migliaio di manifestanti hanno lanciato sassi e petardi contro i carabinieri e la polizia schierati per mantenere l’ordine pubblico. Non ci sono stati feriti durante gli scontri, ma è stato necessario un contatto tra le parti per allontanare la folla.

M5S chiede spiegazioni al governo

Il Movimento 5 Stelle ha sollevato la questione delle violenze durante la manifestazione di Bologna, sottolineando che si tratta di un problema che si sta ripetendo in diverse città italiane. Gli esponenti del M5S hanno denunciato la repressione e hanno chiesto al governo di fornire spiegazioni immediate. “C’è un malessere evidente che attraversa la società civile e che riguarda le fondamenta della democrazia come la libertà di espressione, di manifestazione, di parola”, hanno dichiarato. Il Movimento 5 Stelle ha richiesto un’audizione urgente del ministro Piantedosi per fare chiarezza sulla situazione.

Critiche al modus operandi e alla censura

Gli esponenti del M5S hanno anche sollevato dubbi sulla risposta delle autorità alle proteste davanti alle sedi Rai in diverse città italiane. Hanno sottolineato che spesso la risposta è stata sproporzionata e hanno chiesto al ministro Piantedosi di spiegare le ragioni di questa reazione. Inoltre, hanno invitato Giorgia Meloni a esprimere la sua posizione su questi episodi e a riflettere se la violenza e la censura non siano due facce della stessa medaglia. “Manganellate e censura non sono la stessa faccia di un’unica medaglia: quella di un Paese in cui si sente sempre più forte l’aria irrespirabile del regime”, hanno affermato gli esponenti del M5S.

