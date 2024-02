Scontri pro Palestina davanti Rai: 10 feriti

Scontri e feriti alla manifestazione pro Palestina a Napoli

Cinque agenti e cinque manifestanti sono rimasti feriti durante una manifestazione pro Palestina all’esterno della sede Rai di Napoli. La protesta è stata organizzata in seguito alle polemiche scaturite durante il festival di Sanremo 2024, quando il cantante Ghali ha sollevato lo slogan “stop al genocidio”. La replica della Rai è stata affidata a una nota letta da Mara Venier durante la trasmissione ‘Domenica In’. Stamattina, circa cento manifestanti si sono radunati davanti alla sede Rai di viale Marconi a Napoli. Inizialmente la protesta è stata pacifica, ma poi gli animi si sono accesi e sono scoppiati gli scontri. Cinque agenti sono rimasti feriti, colpiti da sassi e aste di bandiere, mentre cinque attivisti pro Palestina hanno avuto bisogno di cure mediche. Fortunatamente nessuno dei feriti è in gravi condizioni.

De Magistris denuncia le violenze

Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli, era presente agli scontri e ha denunciato le violenze subite dai manifestanti. In una nota, ha dichiarato: “Il bilancio per chi ha chiesto giustizia per il popolo palestinese, la fine dell’occupazione israeliana, il cessate il fuoco, lo stop al genocidio e ai crimini di guerra dei sionisti israeliani, è di molte manganellate, con teste aperte e molto sangue”. De Magistris ha anche criticato l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, per l’uso politico della televisione pubblica a favore di Israele. “Tutti si devono schierare: o con gli oppressi o con gli oppressori. Io starò sempre dalla stessa parte della storia: per la Palestina libera fino alla vittoria”, ha concluso.

Richiesta di un’indagine urgente

Il Movimento 5 Stelle, l’Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) e il Partito Democratico (Pd) hanno chiesto un’indagine urgente sulle violenze avvenute durante la manifestazione. La deputata Gilda Sportiello del M5S ha richiesto un’informazione urgente dal ministro Piantedosi, affermando che i manifestanti sono stati aggrediti e feriti per aver chiesto un’informazione pubblica imparziale sulla situazione in Palestina. Anche il Pd e l’Avs hanno espresso la loro preoccupazione e chiesto chiarezza sull’accaduto. “Abbiamo visto immagini indegne di un Paese civile”, ha dichiarato Piero De Luca del Pd, chiedendo che il ministro Piantedosi venga a riferire in Aula. Francesco Mari dell’Avs si è unito alla richiesta, sottolineando che i manifestanti stavano cercando di esporre uno striscione davanti alla sede Rai quando sono intervenute le forze dell’ordine.

About The Author