Scooter 125: Nuova normativa permette l’accesso in autostrada e tangenziale

Approvato l’uso degli scooter 125 in tangenziale e autostrada

Grazie all’approvazione di un emendamento della Lega al Codice della Strada, i motocicli 125 cc potranno finalmente circolare anche su autostrade e tangenziali, a patto che siano guidati da un maggiorenne. Questo intervento di buonsenso, atteso da anni, mette l’Italia in linea con il resto d’Europa e semplifica la vita di famiglie e utenti delle due ruote. I deputati della Lega in commissione Trasporti, tra cui Elena Maccanti (capogruppo), Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti (primo firmatario dell’emendamento) ed Erik Pretto, si sono espressi così: “Un’anomalia tutta italiana che finalmente viene sanata“.

Un passo avanti per la mobilità sostenibile

Questa modifica al Codice della Strada rappresenta un passo avanti per la mobilità sostenibile nel nostro Paese. Gli scooter 125 cc sono mezzi di trasporto molto diffusi, soprattutto nelle città, grazie alla loro maneggevolezza e alla possibilità di parcheggiare facilmente. Tuttavia, fino ad ora, erano limitati alla circolazione su strade urbane, mentre in molti altri Paesi europei era consentito loro l’accesso anche alle autostrade e alle tangenziali. Questo cambiamento permetterà agli utenti di scooter 125 cc di percorrere distanze più lunghe in modo più rapido ed efficiente, contribuendo così a ridurre il traffico e le emissioni di CO2.

Un’armonizzazione con il resto d’Europa

L’approvazione di questo emendamento rappresenta un’armonizzazione con il resto d’Europa, dove l’uso degli scooter 125 cc su autostrade e tangenziali è già consentito da tempo. Questo permetterà agli italiani di godere degli stessi vantaggi e delle stesse opportunità di mobilità degli altri cittadini europei. Come afferma il deputato Riccardo Augusto Marchetti, primo firmatario dell’emendamento: “Finalmente il nostro Paese si allinea agli standard europei, eliminando una disparità che durava da troppo tempo“. Ora l’emendamento dovrà essere approvato definitivamente dal Parlamento per porre fine a questa anomalia italiana e garantire a tutti gli utenti di scooter 125 cc la possibilità di percorrere autostrade e tangenziali in tutta sicurezza.

In conclusione, l’approvazione dell’uso degli scooter 125 cc su autostrade e tangenziali rappresenta un importante passo avanti per la mobilità sostenibile in Italia. Questo permetterà ai cittadini di usufruire di un mezzo di trasporto pratico ed efficiente anche per spostamenti su lunghe distanze. Inoltre, l’armonizzazione con il resto d’Europa elimina una disparità che durava da troppo tempo, garantendo agli italiani gli stessi diritti e opportunità di mobilità degli altri cittadini europei. Ora non resta che attendere l’approvazione finale in Parlamento per sanare definitivamente questa anomalia tutta italiana.

