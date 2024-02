Scoperta discarica e allevamento abusivo nel Comasco

Scoperta un’area abusiva di rifiuti e allevamento di animali destinati al macello a Grandate

Un’area di circa 17.000 metri quadrati nel Comune di Grandate (Como), originariamente destinata a tutela paesaggistica, è stata scoperta come un deposito non autorizzato di rifiuti e un allevamento abusivo di animali destinati al macello. L’indagine condotta dai Finanzieri del Comando provinciale di Como, con l’ausilio degli elicotteri del Reparto operativo aeronavale, ha portato alla luce questa situazione preoccupante in prossimità di un agriturismo, il cui gestore è stato denunciato.

Struttura abusiva e condizioni igienico-sanitarie precarie

Durante l’ispezione sul terreno, condotta in collaborazione con il personale dell’Arpa, Ats Insubria e i tecnici comunali, è stata scoperta una struttura abusiva in cui venivano allevati animali destinati al macello. All’interno della struttura sono stati trovati sei equini e una ventina di suini, in condizioni igienico-sanitarie precarie. Questa scoperta solleva gravi preoccupazioni per il benessere degli animali e la sicurezza alimentare.

Violazione delle norme antinquinamento e denunce

Nell’area sono stati rinvenuti accumuli di rifiuti speciali, tra cui macerie da demolizione, ferro, alluminio, materiale elettrico, elettrodomestici e bombole di gas. Questi rifiuti sono stati depositati in violazione delle norme antinquinamento. Di conseguenza, i militari del Gruppo Como hanno sequestrato l’area e denunciato sia il proprietario del terreno che il gestore dell’agriturismo che ne fa uso. Questa azione rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro l’abusivismo e l’inquinamento ambientale.

La scoperta di questa area abusiva di rifiuti e allevamento di animali destinati al macello a Grandate è un grave segnale di violazione delle norme e dei diritti degli animali. È fondamentale che vengano adottate misure rigorose per prevenire e contrastare tali pratiche illegali, garantendo il rispetto dell’ambiente e il benessere degli animali.

