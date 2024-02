Scoperta italiana: il cuore può ringiovanire e ridurre rischi infarto

Il cuore ha un cervello: la scoperta che rivoluziona la medicina

Un recente studio pubblicato su ‘Minerva Cardiology and Angiology’ ha rivelato una scoperta sorprendente: il cuore ha un cervello. Il responsabile della ricerca, il cardiologo Massimo Fioranelli, ha spiegato che “nel cuore, come in tutti gli organi, esiste un piccolo cervello composto da 40-80mila cellule nervose”. Queste cellule nervose producono neurotrofine, sostanze essenziali per la sopravvivenza e la funzione neuronale.

La scoperta del cervello del cuore non è del tutto nuova. Fioranelli ha sottolineato che “4mila anni fa, in Cina, avevano già notato che quando un paziente aveva una frequenza cardiaca fissa, senza variazioni, sarebbe deceduto entro 4 giorni”. Questa osservazione è stata confermata dagli studi moderni, che hanno dimostrato che una frequenza cardiaca fissa indica una compromissione dello stato di salute, come nel caso dei diabetici.

La ricerca ha inoltre evidenziato l’importanza di una proteina chiamata Bdnf, una neurotrofina che non solo viene prodotta dal cervello, ma anche da tutti gli organi, compreso il cuore. La carenza di Bdnf può portare a malattie neurodegenerative, depressione e malattie cardiovascolari.

Il potenziale terapeutico del Bdnf nel trattamento delle aritmie cardiache

Un aspetto interessante dello studio riguarda l’uso del Bdnf nel trattamento delle aritmie cardiache, in particolare della fibrillazione atriale, un’aritmia benigna ma che può mettere a rischio di ictus molti pazienti. I ricercatori hanno somministrato il Bdnf ai pazienti affetti da fibrillazione atriale e hanno osservato una significativa riduzione degli episodi di aritmia, soprattutto nei pazienti più anziani.

Secondo Fioranelli, il Bdnf ha un effetto rigenerativo sulle cellule nervose del cuore, permettendo di “ringiovanire” queste cellule. Questo potrebbe avere importanti implicazioni per il trattamento di pazienti con patologie cardiache più gravi. Attualmente, esiste già un integratore contenente Bdnf in commercio, che potrebbe essere utilizzato per contrastare l’invecchiamento delle cellule nervose e cerebrali.

Il futuro della medicina: il cervello del cuore

La scoperta del cervello del cuore apre nuove prospettive nella ricerca medica. Come ha sottolineato Fioranelli, “ogni organo ha un cervello ed è possibile ringiovanire le cellule nervose come abbiamo fatto con il cuore”. Questo potrebbe significare nuovi approcci terapeutici per una vasta gamma di malattie, non solo cardiache ma anche neurodegenerative e psichiatriche.

In conclusione, la scoperta del cervello del cuore e l’importanza del Bdnf potrebbero rivoluzionare la medicina. Come ha affermato Fioranelli, “il cuore produce sostanze per riparare se stesso” e il Bdnf ha dimostrato di avere effetti rigenerativi sulle cellule nervose. Questa scoperta apre nuove strade per il trattamento di malattie cardiovascolari e potrebbe portare a nuove terapie per il benessere del cuore e del cervello.

