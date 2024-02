Scoperto allevatore di cani di razza evasore per 100mila euro

Scoperto e Denunciato Allevatore di Cani per Evasione Fiscale

Nome Cognome, un allevatore di cani di razza di Cattolica (Rimini), è stato scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza per aver nascosto al Fisco circa 100mila euro. L’allevatore presentava la sua attività come “amatoriale” nella dichiarazione dei redditi, mentre in realtà operava in modo professionale, dichiarando redditi inferiori a quelli effettivi.

Attività Ispettiva a San Clemente: Evasori Totali Individuati

L’attività ispettiva condotta a San Clemente, nel Riminese, nell’ambito del piano per la tutela degli operatori commerciali della Guardia di Finanza di Rimini, ha portato alla luce casi di evasione fiscale. In passato, tre allevatori di cani di razza (tra cui tibetan terrier, bulldog francese, golden retriever e akita shiba, bichon havaianas) operanti a Misano Adriatico e Montefiore Conca erano stati individuati come evasori totali. Gli allevatori avevano registrato circa 700 cani all’anagrafe comunale senza emettere documenti fiscali, operando in nero o dichiarando compensi inferiori alla realtà. I controlli hanno rivelato ricavi non dichiarati per circa 600 mila euro, con segnalazioni all’Agenzia delle Entrate per il recupero fiscale e sanzioni amministrative.

Ulteriori Approfondimenti in Corso per Attività di Evasione Fiscale

Attualmente, sono in corso ulteriori approfondimenti per individuare altri soggetti che potrebbero aver svolto attività simili di evasione fiscale nel settore degli allevamenti di cani di razza. La Guardia di Finanza continua a vigilare sull’operato degli operatori commerciali per contrastare fenomeni di evasione e frode fiscale nel territorio, garantendo il rispetto delle normative e la corretta tassazione delle attività economiche.

