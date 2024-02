Scopri la nuova tendenza trucco Demi Method Make Up - avvisatore.it

Demi Method: la rivoluzione del make-up senza fondotinta

Il Demi Method è la nuova tendenza che sta conquistando i social media, rivoluzionando il concetto di base trucco. Questo innovativo approccio sfida la uniformità e la lucentezza della base tradizionale senza l’utilizzo del fondotinta. Grazie a piccole tecniche studiate e applicate con precisione, il Demi Method si basa sulla teoria del colore e sulla sua correzione, regalando come risultato una bellezza radiosa che sembra non aver mai toccato il make-up.

Cara Brook: l’artefice del trucco naturale

Cara Brook, creatrice della nuova tecnica che sta entusiasmando la community del make-up, ha stupito il web con il suo Demi Method. Questo trucco naturale si focalizza sull’abilità di applicare diverse tonalità di correttori nei punti chiave, contrastando le varie tonalità della pelle per ottenere un effetto omogeneo e luminoso. Basato sull’applicazione della teoria del colore, richiede un’analisi attenta del viso per individuare quali colori e zone necessitano di bilanciamento.

Consigli per un make-up perfetto secondo il Demi Method

La famosa make-up artist condivide sui social preziosi consigli per applicare correttamente queste formule e ottenere una base fresca e impeccabile. Cara suggerisce di prestare particolare attenzione alla zona sotto gli occhi, spesso la più critica. Le occhiaie tendono ad avere una sfumatura bluastra, quindi consiglia di utilizzare un correttore color pesca o arancio per neutralizzarle, oppure un tono più giallo per contrastare il violaceo. Seguendo lo stesso principio, si possono attenuare i rossori con una tonalità di verde, definendo le luci e le ombre del viso con un contouring leggero.

Questi consigli, insieme alla corretta scelta dei prodotti, sono la chiave per ottenere un make-up naturale e luminoso seguendo il Demi Method, la nuova frontiera della bellezza senza fondotinta.

