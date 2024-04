Scopri le Serie TV da non Perdere ad Aprile 2024 - Occhioche.it

Ripley: Una Rilettura in Bianco e Nero Dell’Iconico Personaggio

La miniserie “Ripley” con Andrew Scott nel ruolo principale, firmata da David Zaillian, giunge su Netflix il 4 aprile. Basata sul personaggio di Tom Ripley creato da Patricia Highsmith, questa versione in bianco e nero promette di affascinare gli spettatori con la sua reinterpretazione d’autore.

Sugar: Un Giallo Contemporaneo con Colin Farrell

Colin Farrell porta sullo schermo “Sugar”, una serie con rilascio settimanale su Apple TV+ a partire dal 5 aprile. Questa rivisitazione contemporanea del genere del giallo, incentrata su un detective privato, si preannuncia come un’opera unica e affascinante da non perdere.

Kiseiju – La Zona Grigia: Horror Coreano di Potenza

In arrivo il 5 aprile su Netflix la prima stagione della serie coreana “Kiseiju – La Zona Grigia”, incentrata su un misterioso parassita che acquisisce sempre più forza sfruttando il suo ospite. Un’immersione nell’horror coreano che promette di tenere incollati gli spettatori allo schermo.

Mary & George: Drama Storico con Julianne Moore

Julianne Moore e Nicholas Galitzine si uniscono in “Mary & George”, in onda su Sky e NOW a partire dal 7 aprile. La serie racconta la storia di una donna che guida suo figlio a diventare l’amante di Re Giacomo I d’Inghilterra, conquistando sempre più potere nella corte.

Anthracite: Intrighi e Segreti in una Comunità Francese

Netflix presenta “Anthracite”, una miniserie francese in sei episodi disponibile dal 10 aprile. Il mistero di un omicidio sconvolge una piccola comunità, portando alla luce una setta con rituali enigmatici. Jaro Gatsi e Ida si trovano coinvolti in un intreccio che rivela i segreti del loro passato.

Fallout: L’Adattamento del Videogioco Distopico

Prime Video propone “Fallout”, la prima stagione in otto episodi dal 11 aprile. Ambientata 200 anni dopo l’apocalisse, la serie esplora il ritorno degli abitanti dei rifugi antiatomici in un mondo devastato, rivelando un universo complesso e violento.

Il Re: Intrighi nel Carcere di Massima Sicurezza

La seconda stagione de “Il Re”, con Luca Zingaretti, arriva su Sky e NOW con rilascio settimanale a partire dal 12 aprile. Dopo essere finito dietro le sbarre, il protagonista è coinvolto in manovre misteriose che lo spingono ad aiutare i servizi segreti, svelando retroscena insoliti.

Franklin: Michael Douglas nei Panni di Benjamin Franklin

Apple TV+ propone la miniserie “Franklin” con Michael Douglas nel ruolo di Benjamin Franklin, disponibile dal 12 aprile. La serie narra della missione diplomatica in Francia che sostenne la causa della rivoluzione americana.

Briganti: Un Mysterious Viaggio nell’Italia Post-unitaria

Netflix porta sullo schermo “Briganti” dal 23 aprile, offrendo uno sguardo sul misterioso tesoro di Garibaldi nella nuova Italia. La serie segue una donna in fuga da un marito violento, intrappolata tra i briganti in un’atmosfera post-unitaria.

Tracker: Un Procedurale Atipico su Disney+

Justin Hartley si unisce a Disney+ in “Tracker”, con episodi settimanali disponibili a partire dal 24 aprile. La serie segue un uomo che viaggia per gli Stati Uniti su un camper, risolvendo casi e affrontando i suoi demoni personali, offrendo una prospettiva unica sul genere procedurale.

Dead Boy Detectives: Un’Avventura dal Mondo di Neil Gaiman

Da Neil Gaiman arriva “Dead Boy Detectives” su Netflix il 25 aprile, presentando un’innovativa narrazione con adolescenti fantasmi detective alle prese con misteri soprannaturali.

Con una selezione così variegata, il panorama televisivo di aprile si presenta ricco di opportunità di intrattenimento per tutti i gusti, promettendo di regalare emozioni e spunti di riflessione per gli appassionati di serie TV.