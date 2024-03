Scorpacciate a sorpresa: strani oggetti nella mensa scolastica di Milano

Nell’officina culinaria della scuola elementare di via Ariberto a Milano si è consumato l’ennesimo episodio di mistero gastronomico: un chiodo è stato scoperto infilzato nell’insalata di patate di un giovane commensale. Il turbamento e l’inquietudine si diffondono tra le aule e nel quartiere mentre il Comune, tramite la sua società gestionale Milano Ristorazione, avvia approfondite indagini.

Corpi estranei: l’incubo ricorrente

Questo non è il primo oscuro enigma alimentare a turbare la mensa della scuola di via Ariberto. Caso dopo caso, la costante presenza di corpi estranei nei pasti dei piccoli studenti getta un’ombra sinistra sulla sicurezza delle forniture alimentari. Da frammenti di vetro ritrovati nel pane a un coleottero camuffatosi tra le portate, passando per un bullone indesiderato a far compagnia a un panino, la lista degli oggetti fuori posto sembra non conoscere confini.

Richieste di azione immediata

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Riccardo Truppo, suona l’allarme: le famiglie milanesi devono essere informate sull’emergenza in atto nella mensa scolastica di via Ariberto. La gravità della situazione esige interventi tempestivi e decisivi, con l’attivazione di procedure d’emergenza che potrebbero persino portare alla sospensione del servizio. Le responsabilità politiche devono essere affrontate con fermezza, senza ulteriori indugi o tentennamenti.

Un appello alla trasparenza e alla valutazione

La eurodeputata e consigliera comunale della Lega, Silvia Sardone, si unisce al coro delle voci indignate, chiedendo alla vicesindaca Anna Scavuzzo di rendere conto della situazione in aula senza tentennamenti o ritardi. La verifica della capacità del fornitore alimentare è essenziale e l’amministrazione è chiamata a valutare persino la sospensione della concessione alla società coinvolta. L’incapacità manifesta dell’attuale fornitore non può passare inosservata e richiede azioni incisive e decisive.

Questo enigma enogastronomico nella mensa di via Ariberto a Milano richiede risposte immediate e misure drastiche per garantire la sicurezza e la tranquillità degli studenti e delle loro famiglie. La ricerca della verità e della responsabilità è fondamentale in una situazione così inquietante e potenzialmente pericolosa.