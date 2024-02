Scossa di magnitudo 3.5 a Marradi, provincia di Firenze: terremoto oggi

Terremoto di Magnitudo 3.5 a Marradi, Provincia di Firenze

Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) alle 12.49, a soli 5 km da Marradi, località situata nella provincia di Firenze. L’evento sismico ha avuto luogo a una profondità di 4,7 km, generando preoccupazione nella zona interessata.

La scossa ha destato l’attenzione delle autorità locali e regionali, che hanno immediatamente avviato le procedure di monitoraggio e valutazione dei danni potenziali.

Dichiarazioni del Presidente della Regione Toscana

In risposta all’evento sismico, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha dichiarato su Facebook:

«Sono in contatto con il sindaco di Marradi e gli altri comuni del Mugello. Le persone sono uscite in strada per la scossa di 3.5 ML ma al momento non ci sono segnalazioni di criticità, proseguiamo comunque con le verifiche».

Le parole rassicuranti del presidente Giani hanno contribuito a tranquillizzare la popolazione locale, mentre le autorità continuano a monitorare attentamente la situazione.

Monitoraggio Costante e Misure di Sicurezza

Le autorità competenti stanno attuando un costante monitoraggio della zona colpita dal terremoto, al fine di valutare eventuali danni e garantire la sicurezza dei cittadini. Le misure di sicurezza sono state intensificate per prevenire eventuali conseguenze negative e assicurare il benessere della comunità coinvolta nell’evento sismico.

