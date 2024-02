Scuola: concorsi per diventare prof dal 11 marzo

Prove scritte per l’assunzione dei docenti: numeri e modalità

Si avvicinano le prove scritte per l’assunzione dei docenti nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado. Ministero dell’Istruzione ha reso noto che ben 373.000 candidati si presenteranno per competere per i 15.340 posti disponibili nella scuola dell’infanzia e primaria, e i 29.314 posti per la scuola secondaria. Le prove si svolgeranno a partire dal 11 marzo e seguiranno una nuova modalità, con 50 quesiti a risposta multipla di contenuto non disciplinare.

Data e numeri delle prove :

11-12 marzo: prove per la scuola dell’infanzia e primaria.

Dal 13 al 19 marzo: prove per la scuola secondaria.

Struttura delle prove e accesso alla prova orale

Ogni candidato affronterà una serie di quesiti suddivisi per argomento. 10 quesiti di contenuto pedagogico, 15 di contenuto psicopedagogico, 15 di contenuto metodologico-didattico, 5 sulla conoscenza della lingua inglese e 5 sull’uso didattico delle tecnologie digitali. I candidati che otterranno almeno 70/100 potranno accedere alla prova orale, dove verranno affrontati gli aspetti disciplinari specifici. Le prove si terranno nella regione di residenza del candidato e potrebbero essere suddivise in sessioni mattutine e pomeridiane a seconda del numero di partecipanti.

Calendario delle prove e durata

Le prove inizieranno con quelle per la scuola dell’infanzia e primaria il 11 e 12 marzo, mentre dal 13 marzo prenderanno il via le prove per la scuola secondaria. Il calendario prevede una durata di 5 giorni consecutivi per le prove della scuola secondaria, escludendo il fine settimana, fino al 19 marzo. Un momento cruciale per migliaia di aspiranti docenti che si sfideranno per accedere a una delle posizioni disponibili nel sistema scolastico italiano.

