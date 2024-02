Scuola: concorsi per diventare prof dal 11 marzo

Prove scritte per concorsi docenti: 373.000 candidati in gara

Si avvicina l’inizio delle prove scritte per i concorsi ordinari per l’assunzione dei docenti nella scuola italiana. Il Ministero dell’Istruzione ha reso noto che ben 373.000 candidati si contenderanno i posti disponibili su posto comune e di sostegno. Le prove coinvolgeranno aspiranti docenti per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado. Le domande di iscrizione sono state presentate nel periodo compreso tra l’11 dicembre 2023 e il 9 gennaio 2024.

69.117 candidati concorrono per i posti nella scuola dell’infanzia e primaria.

303.687 candidati si sfideranno per i ruoli nella scuola secondaria.

Numeri dei posti a bando: 15.340 e 29.314

I posti disponibili per i vincitori di questi concorsi sono 15.340 per la scuola dell’infanzia e primaria e 29.314 per la scuola secondaria. Queste cifre delineano la sfida che attende i candidati in cerca di un’opportunità nel mondo dell’insegnamento. La competizione si preannuncia serrata, con un numero limitato di posti a disposizione per un gran numero di partecipanti.

Importanza e impegno nel settore dell’istruzione

In un contesto in cui l’istruzione riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo della società, l’interesse verso la professione docente rimane alto. Come sottolineato da ANSA, l’importanza di garantire un’istruzione di qualità richiede un impegno costante da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo educativo. I concorsi per l’assunzione dei docenti rappresentano un momento cruciale per la formazione delle future generazioni e per il miglioramento del sistema scolastico nel suo complesso.

Le prove scritte segneranno l’inizio di un percorso selettivo che metterà alla prova le competenze e le capacità dei candidati, determinando chi avrà l’opportunità di contribuire attivamente alla crescita e all’educazione dei giovani studenti italiani.

