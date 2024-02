Scuola, concorso 2024: prove scritte a marzo, date e dettagli

Prove scritte per l’assunzione dei docenti: numeri e date

Si avvicina l’inizio delle prove scritte per i concorsi ordinari di assunzione dei docenti su posto comune e di sostegno. Un totale di circa 373.000 candidati si prepara a sostenere gli esami per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado. Le domande di iscrizione sono state presentate nel periodo compreso tra l’11 dicembre 2023 e il 9 gennaio 2024. I posti disponibili sono 15.340 per la scuola dell’infanzia e primaria e 29.314 per la scuola secondaria.

Nuova modalità della prova scritta: cosa prevede

La prova scritta si distingue per una nuova struttura, con 50 quesiti a risposta multipla di contenuto non disciplinare. Gli aspiranti dovranno affrontare 10 domande di contenuto pedagogico, 15 di contenuto psicopedagogico (inclusi gli aspetti legati all’inclusione), 15 di contenuto metodologico-didattico (con aspetti sulla valutazione), 5 domande sulla conoscenza della lingua inglese e 5 sul utilizzo didattico delle tecnologie digitali.

Prova orale: requisiti e date

La prova orale riguarderà gli aspetti disciplinari e sarà accessibile ai candidati che otterranno almeno 70 punti su 100 nella prova scritta. Le prove si svolgeranno nella regione in cui il candidato ha presentato domanda e potrebbero essere organizzate in sessioni mattutine e pomeridiane a seconda del numero di partecipanti. Le prove per la scuola dell’infanzia e primaria sono programmate per l’11 e il 12 marzo, mentre quelle per la scuola secondaria inizieranno il 13 marzo e si protrarranno per 5 giorni, esclusi il sabato e la domenica, fino al 19 marzo.

About The Author