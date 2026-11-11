Scuola, Cybersecurity Foundation: Rischio su allarmi bomba è assuefazione

Ultimo aggiornamento il 11 Novembre 2026 by Emiliano Belmonte

L’allarme bomba scattato oggi in centinaia di scuole italiane riaccende l’attenzione sul fenomeno delle minacce digitali agli istituti scolastici e sulle conseguenze che possono provocare anche in assenza di un pericolo concreto. A intervenire è Marco Gabriele Proietti, presidente della Cyber Security Foundation, che sottolinea la necessità di rafforzare il coordinamento tra scuole, forze dell’ordine e organismi competenti in materia di cybersicurezza.

“Quanto accaduto oggi in centinaia di scuole italiane dimostra come una minaccia veicolata attraverso strumenti digitali possa produrre conseguenze concrete anche in assenza di un attentato effettivo. Bastano poche email per interrompere le attività scolastiche, mobilitare le forze dell’ordine e generare apprensione in migliaia di famiglie. È un meccanismo che sfrutta una profonda asimmetria: chi minaccia può agire con risorse minime, mentre le istituzioni sono chiamate ad attivare procedure complesse e impegnative per garantire la sicurezza dei cittadini. Il danno, in questi casi, può essere reale anche quando la bomba non c’è”, dichiara Proietti.

Minacce bomba nelle scuole, il rischio dell’assuefazione agli allarmi

“La circostanza che il testo delle minacce sia sostanzialmente identico a quello già diffuso il 2 novembre, pur con una diversa firma, rende ancora più evidente un rischio spesso sottovalutato: l’assuefazione. La ripetizione degli allarmi può progressivamente indebolire la percezione del pericolo, inducendo a considerare ordinario ciò che ordinario non è. Sarebbe un errore gravissimo, perché ogni segnalazione deve essere valutata con la massima attenzione. Chi utilizza questi strumenti non colpisce soltanto un edificio o un’istituzione: mette alla prova la capacità di risposta dello Stato e la fiducia dei cittadini nei sistemi di sicurezza”.

Cybersicurezza nelle scuole, la proposta di un protocollo nazionale

Per Proietti “non è secondario che a essere colpite siano proprio le scuole, luoghi nei quali si formano le conoscenze, il senso critico e la consapevolezza delle nuove generazioni. È qui che si costruisce il futuro di un Paese informato, preparato e capace di riconoscere e affrontare le minacce. Per questo è necessario rafforzare il coordinamento tra istituzioni scolastiche, autorità di pubblica sicurezza e organismi competenti in materia di cybersicurezza, anche attraverso un protocollo nazionale per la gestione delle minacce digitali su larga scala. Proteggere le scuole significa difendere non soltanto la sicurezza degli studenti, ma anche la libertà di crescere e formarsi senza che la paura condizioni la vita quotidiana”, conclude Proietti.