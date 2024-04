Se potessi dirti addio: Cambio di Palinsesto con Gabriel Garko e Anna Safroncik

Un Nuovo Svolgimento: La Seconda Puntata Inedita

Stasera, giovedì 4 aprile 2024, c’è un cambio di programma per la fiction “Se potessi dirti addio” su Canale 5. L’appassionante serie con Gabriel Garko e Anna Safroncik tornerà sullo schermo con la seconda puntata inedita. Questo slittamento non è da sottovalutare, poiché coinvolge anche la terza e ultima puntata della serie, che subirà a sua volta delle modifiche.

Un Inatteso Cambio di Scena

A differenza di quanto annunciato in precedenza, ovvero la trasmissione della miniserie in tre venerdì consecutivi fino al 12 aprile, “Se potessi dirti addio” concluderà già questa settimana la messa in onda degli episodi con un doppio appuntamento imperdibile sia il giovedì 4 che il venerdì 5 aprile 2024 su Canale 5.

Il Ritorno di Gabriel Garko sul Piccolo Schermo

Parliamo di questa miniserie Mediaset, diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, che segna il ritorno in televisione dell’amato Gabriel Garko dopo sette anni dalla sua ultima interpretazione in TV.

Dietro le Quinte della Produzione

Il progetto, co-prodotto da Jeki Production per Mediaset, nasce da un’idea di Maurizio Momi e Stefano Ceccarelli insieme a un team di sceneggiatori che includono Donatella Fossataro, Francesco Giuffrè, Simona Izzo e Leonardo Valenti.

Il Nuovo Assetto della Programmazione

A seguito di questo repentino cambio di programmazione, qual è la nuova programmazione di “Se potessi dirti addio” in onda su Canale 5? Di seguito, troverai un riassunto con le date di messa in onda da annotare sul calendario, ricordando che l’orario di inizio degli episodi è sempre fissato alle 21:30 circa.

Prima puntata – in onda su Canale 5 venerdì 29 marzo 2024;

venerdì 29 marzo 2024; Seconda puntata – in onda eccezionalmente su Canale 5 giovedì 4 aprile 2024;

giovedì 4 aprile 2024; Terza puntata – in onda su Canale 5 venerdì 5 aprile 2024.

Profondità nell’Intreccio della Serie

Al centro della serie c’è la storia di Marcello, un uomo che ha perso la memoria in circostanze misteriose. Seguiamo il suo percorso in compagnia di una giovane neuropsichiatra che ha da poco perso il marito. Il loro incontro, tuttavia, rivelerà legami inaspettati e coincidenze nei loro passati, portando alla luce una serie di rivelazioni sorprendenti.