“Segre accusata da Basile: incarico ad avvocato per procedere legalmente”

Liliana Segre pronta a querelare Elena Basile per diffamazione

La senatrice a vita Liliana Segre ha preso la decisione di querelare l’ex ambasciatrice Elena Basile per le affermazioni fatte nel video diffuso sui social. Segre ha incaricato il suo avvocato di fiducia, l’avvocato Vincenzo Saponara di Milano, di procedere legalmente contro Basile. Questa decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale.

La risposta del figlio di Liliana Segre alle affermazioni di Elena Basile

Il figlio di Liliana Segre, l’avvocato Luciano Belli Paci, ha rivelato di aver ricevuto due email da Elena Basile come risposta alla sua email di contestazione. Basile sostiene che il pensiero di Liliana Segre sarebbe stato travisato da articoli di stampa non specificati, a seguito dei quali sarebbe nato il video. Basile suggerisce che la senatrice dovrebbe chiedere ai giornali che l’hanno fraintesa di rettificare, anziché rivolgersi a lei. Belli Paci ha anche sottolineato che Basile si è dichiarata felice di apprendere che la senatrice Segre si preoccupa della morte dei bambini di tutte le nazionalità e gruppi etnici, e si è scusata se il video ha ferito Liliana Segre.

Le parole di Elena Basile nel video

Elena Basile ha rivolto delle critiche a Liliana Segre in un video, sottolineando che la senatrice si concentra solo sui bambini ebrei uccisi il 7 ottobre, trascurando i bambini palestinesi. Basile ha affermato che, essendo una sopravvissuta ai campi di concentramento, Liliana Segre dovrebbe sentire il dolore di tutti gli oppressi, in particolare del popolo palestinese. Basile ha anche fatto un parallelo con i tedeschi nazisti, sostenendo che anche loro avevano una morale che si rivolgeva solo ai tedeschi, agli ariani e ai bianchi, senza provare nulla per la morte degli ebrei. Basile ha concluso dicendo: “Non mi deluda, non è possibile”.

About The Author