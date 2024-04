Selecting Italy: promuovere l’attrattività sui mercati esteri attraverso sinergie istituzionali e strategie innovative

Conferenza ‘Selecting Italy’: un’opportunità per potenziare l’attrattività sui mercati esteri

Il presidente del Fvg e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, promuove il confronto tra istituzioni, imprese e stakeholder per elaborare proposte vincenti che potenzino l’attrattività sui mercati esteri. L’obiettivo è trasformare le specificità ed eccellenze dei singoli territori in leva di crescita per il sistema Paese, integrando innovazione e sostenibilità attraverso strategie sinergiche tra diversi livelli istituzionali. Fedriga sottolinea che investire in Italia è attualmente più conveniente rispetto ad altri Paesi europei, grazie anche alla competitività dei costi che potrebbe non durare per sempre, facendo riferimento anche al settore immobiliare in Francia e Gran Bretagna.

Partecipanti e tematiche in agenda

L’evento ‘Selecting Italy’, organizzato dalla Regione Fvg e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, vedrà la presenza, tra gli altri, del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e del vice ministro del Mimit, Valentino Valentini. Oltre a loro, interverranno il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Nel calendario di martedì 9 aprile, sono previsti interventi del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e dei ministri delle Imprese, Adolfo Urso, e della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo.

Sinergie e confronti: focus sugli investimenti esteri

Durante la due giorni di ‘Selecting Italy’ si terranno confronti, tavoli di lavoro e momenti formativi, in cui le Regioni avranno modo di incontrare stakeholder, accademici e rappresentanti istituzionali. L’evento sarà incentrato sugli investimenti esteri come motore di sviluppo territoriale, ponendo particolare attenzione a Giappone e Stati Uniti, come mercati di interesse strategico per l’Italia.