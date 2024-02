Selena Gomez torna nei Maghi di Waverly: tutti i dettagli

Selena Gomez torna nei Maghi di Waverly: l’annuncio sui social

Selena Gomez ha fatto impazzire i fan con l’annuncio della sua partecipazione al sequel de I Maghi di Waverly, serie televisiva che l’ha lanciata al successo. Con un post su Instagram, la cantante ha condiviso la notizia con i suoi follower, scrivendo: “We’re back” (“Siamo tornati”). Questo ritorno alla serie che l’ha resa famosa rappresenta un momento significativo per Selena Gomez, che ha sempre mostrato gratitudine per il programma che ha segnato l’inizio della sua carriera.

I dettagli sul reboot de I Maghi di Waverly e il coinvolgimento di Selena Gomez

Il reboot de I Maghi di Waverly vedrà Selena Gomez tornare nel ruolo di Alex Russo, la giovane strega che ha conquistato il pubblico. Sebbene la sua partecipazione sarà limitata a un episodio come guest star, Selena Gomez sarà anche produttrice esecutiva insieme a David Henrie, noto per il ruolo di Justin Russo nella serie originale. L’episodio in cui comparirà sarà cruciale per introdurre i nuovi protagonisti e per passare il testimone alla nuova generazione.

Il futuro del mondo dei maghi: anticipazioni sul sequel

Secondo quanto riportato da Comingsoon, il sequel si concentrerà sulle conseguenze di un misterioso incidente alla WizTech, che porterà Justin Russo a rinunciare ai suoi poteri da mago per condurre una vita normale con la sua famiglia. Tuttavia, il suo destino cambierà quando un giovane mago avrà bisogno della sua guida. Questo progetto rappresenta uno dei revival che Disney ha in serbo per il pubblico, puntando su contenuti che richiamano la nostalgia dei Millennials. Mentre si attende l’uscita dello show, i fan possono rivivere le avventure originali di Selena Gomez su Disney+ e prepararsi per il ritorno della magia nel 2024.

