Selezione Esclusiva al Berghain di Berlino: Il Racconto di Diletta Leotta

Una Serata vivace nella Capitale Tedesca

Durante una diretta su radio 105, Diletta Leotta ha condiviso un’esperienza spiacevole vissuta di recente insieme al suo futuro marito, il calciatore Loris Karius, portiere del Newcastle. La coppia si trovava a Berlino quando la giornalista italiana ha deciso di provare a entrare al Berghain, uno dei locali più celebri e ambiti della capitale tedesca, noto per la severa selezione all’ingresso.

L’Episodio al Berghain

Con il suo cappotto giallo peloso e un sorriso luminoso, Diletta si è presentata all’ingresso del locale, ma non è riuscita ad ottenere l’accesso. Nonostante il tipico favore riservato alle donne, alle quali di solito viene concessa maggiore probabilità di entrare, in questo caso le guardie hanno deciso di negarle l’accesso. Il gesto è stato accompagnato da risate, lasciando la giornalista piuttosto imbarazzata. Loris Karius ha spinto dolcemente la compagna per allontanarla, rispettando la decisione del personale della discoteca. La Leotta ha commentato l’episodio definendolo una delle esperienze più brutali di rifiuto che abbia mai vissuto.

La Fama del Berghain

Immancabilmente famoso per la sua politica rigorosa di selezione dei visitatori, il Berghain è conosciuto per essere uno dei locali più esclusivi al mondo nel panorama della musica techno. Situato a Berlino, è un luogo ambito da appassionati e curiosi di tutto il mondo, desiderosi di sperimentare l’atmosfera unica e l’eclettica programmazione musicale offerta dal locale.

Prossimi Eventi

Nonostante l’increscioso episodio al Berghain, Diletta Leotta rimarrà concentrata sui preparativi per il suo imminente matrimonio, fissato per il 22 giugno alle incantevoli Isole Eolie. Dopo questa breve parentesi berlinese, la giornalista si appresta a celebrare un momento importante della sua vita accanto a Loris Karius, il suo compagno di avventure e di vita.