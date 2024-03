Selvaggia Lucarelli critica l’intervista di Chiara Ferragni a “Che tempo che fa”

La critica di Selvaggia Lucarelli riguardo all’intervista di Chiara Ferragni a “Che tempo che fa” non risparmia né la conduttrice né l’intervistata. La giornalista boccia duramente sia la modalità con cui Fabio Fazio ha condotto l’intervista, evitando domande scomode, sia la performance dell’influencer cremonese. Secondo Lucarelli, Ferragni si è presentata a CTCF per promuovere se stessa più che per rispondere a domande pertinenti. L’accusa principale è che l’influencer non sarebbe stata messa alla prova dall’intervista, che è stata più una coccola che un vero scavo nelle vicende che l’hanno coinvolta.

Le polemiche durante l’intervista a “Che tempo che fa”

Durante l’intervista condotta da Fabio Fazio, Chiara Ferragni si sarebbe presentata fin da subito come vittima di un’onda d’odio e avrebbe minimizzato le critiche ricevute. Lucarelli sottolinea che Ferragni avrebbe enfatizzato il suo ruolo di vittima, senza affrontare le critiche in modo diretto e trasparente. In particolare, l’attenzione è stata focalizzata sull’affare del pandoro Balocco, griffato proprio da Chiara Ferragni, e sulle polemiche legate alla comunicazione della beneficenza legata alle vendite del prodotto. La blogger avrebbe fatto riferimento alla multa dell’Antitrust come spartiacque, sostenendo di essere stata fraintesa dai consumatori e dai media, ma senza assumersi piena responsabilità per la situazione.