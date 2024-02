Semifinale ATP Rotterdam: Sinner vs Griekspoor, orario e canali tv/streaming

Semifinale Atp Rotterdam 2024: Jannik Sinner vs Tallon Griekspoor

Si gioca oggi, sabato 17 febbraio, la semifinale del torneo Atp di Rotterdam 2024 tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor. Il match è in programma alle 19:30 e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Tennis. In streaming potrà essere visto su Now e sulla piattaforma Sky Go.

L’azzurro numero 4 del ranking e prima testa di serie, nei quarti di finale ha beneficiato del ritiro di Milos Raonic. Il 33enne canadese, dopo aver perso il primo set al tie break, ha abbandonato dopo i primi 2 game del secondo parziale. Il match è andato in archivio con lo score di 7-6 (7-4), 1-1 dopo 1h’05’ per l’altoatesino che oggi affronterà il 27enne olandese, numero 29 del ranking, con la prospettiva di diventare numero 3 del mondo in caso di successo.

Rivincita per Sinner: la sfida con Griekspoor

Sinner aveva battuto Griekspoor un anno fa proprio nella semifinale di Rotterdam. Nel 2023, l’altoatesino è arrivato a un passo dal titolo, cedendo nel match decisivo a Daniil Medvedev. Quest’anno il russo non c’è e l’azzurro può soffiare al moscovita il terzo posto nel ranking.

About The Author