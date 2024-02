Sentenza appello Rigopiano: 22 assoluzioni, 8 condanne e nuovi dettagli

Otto condanne e 22 assoluzioni confermate dalla Corte d’Appello dell’Aquila per la tragedia di Rigopiano

La Corte d’Appello dell’Aquila ha emesso il verdetto per la tragedia di Rigopiano, confermando otto condanne e 22 assoluzioni. I giudici hanno mantenuto le condanne inflitte in primo grado per diverse figure coinvolte nel disastro.

Confermate le condanne per diverse figure coinvolte

Tra le persone condannate, troviamo il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, i dirigenti della Provincia, Paolo D’Incecco e Mauro Di Blasio, il tecnico Giuseppe Gatto e l’ex gestore dell’hotel, Bruno Di Tommaso. Inoltre, l’ex prefetto Provolo dovrà scontare una pena di un anno e otto mesi per falso e omissioni di atti d’ufficio. Altri due individui condannati sono Leonardo Bianco, ex capo di gabinetto della Prefettura, e Enrico Colangeli, tecnico comunale di Farindola.

Assoluzioni per la maggior parte degli imputati

D’altra parte, la Corte d’Appello ha emesso 22 assoluzioni per la maggior parte degli imputati. Questo include diverse figure chiave coinvolte nella tragedia di Rigopiano. Nonostante le condanne confermate, le assoluzioni rappresentano una svolta significativa nel processo.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, il processo è stato caratterizzato da una complessità senza precedenti, con una vasta gamma di prove e testimonianze presentate. La Corte d’Appello ha analizzato attentamente tutte le prove e ha preso una decisione basata sui fatti presentati nel corso del processo.

In conclusione, la Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato otto condanne e ha emesso 22 assoluzioni per la tragedia di Rigopiano. Questo verdetto rappresenta un importante sviluppo nel processo e porta a una conclusione parziale per le persone coinvolte. La decisione della Corte d’Appello è stata presa dopo un’attenta analisi delle prove e delle testimonianze presentate nel corso del processo.

