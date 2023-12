Sequestrati 200 kg di botti illegali a Sassari, 3 denunce

Scoperti e sequestrati due quintali di botti illegali a Sassari

La Squadra Mobile della questura di Sassari ha effettuato un importante sequestro di fuochi d’artificio illegali. Durante una serie di servizi volti a contrastare la vendita e la detenzione di materiale pirotecnico non autorizzato, gli agenti, supportati dalle unità cinofile antiesplosivo, hanno rinvenuto due quintali di botti illegali presso una ditta locale di spedizioni.

I fuochi d’artificio sequestrati, provenienti da Napoli e confezionati in modo da nascondere completamente il loro contenuto, erano destinati a tre cittadini sassaresi, i quali sono stati denunciati per il reato di detenzione e commercio di materiale pirotecnico non autorizzato. Dopo aver completato le operazioni di catalogazione, i giochi pirotecnici illegali sono stati trasferiti in un deposito autorizzato.

Secondo quanto riportato dalla Questura di Sassari, l’operazione è stata resa possibile grazie all’attività di indagine svolta dalla Squadra Mobile, che ha permesso di individuare la ditta coinvolta nel traffico di fuochi d’artificio illegali. L’intervento delle unità cinofile antiesplosivo ha poi consentito di localizzare la merce all’interno della struttura.

Il sequestro di due quintali di botti illegali rappresenta un importante successo nella lotta contro il commercio illegale di materiale pirotecnico. Come sottolineato dalla Questura di Sassari, l’utilizzo di fuochi d’artificio non autorizzati può rappresentare un grave pericolo per la sicurezza delle persone e degli animali, oltre a causare danni materiali.

“Il sequestro di questa ingente quantità di fuochi d’artificio illegali dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il commercio illegale di materiale pirotecnico” ha dichiarato il Commissario della Squadra Mobile di Sassari. “Grazie a un’attenta attività di indagine, siamo riusciti a individuare e fermare questa pericolosa attività criminale, che mette a rischio la sicurezza di tutti”.

La Questura di Sassari ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare la cittadinanza sui rischi legati all’utilizzo di fuochi d’artificio non autorizzati e ha invitato i cittadini a denunciare eventuali casi di commercio illegale di materiale pirotecnico. La lotta contro il traffico di botti illegali è un impegno costante delle forze dell’ordine, al fine di garantire la sicurezza di tutti durante le festività e prevenire incidenti e danni.