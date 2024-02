Sequestro di oltre 8 tonnellate di sigarette di contrabbando

Sequestrati oltre otto tonnellate di sigarette di contrabbando al confine sloveno

La Polizia di Frontiera ha effettuato un importante sequestro di sigarette di contrabbando al valico di Rabuiese, nel territorio italiano. Durante i controlli di routine, un’auto proveniente dalla Bulgaria è stata fermata e sottoposta a un’ispezione più approfondita. Gli agenti hanno scoperto che all’interno del veicolo erano nascoste ben 42 “stecche” di sigarette provenienti dalla Turchia e dalla Bulgaria.

In collaborazione con la Guardia di Finanza della Compagnia di Muggia, è stata effettuata una verifica documentale che ha confermato l’illegalità del trasporto. Inoltre, è emerso che il conducente dell’auto aveva già commesso un reato simile in passato, trasportando tabacchi lavorati esteri senza autorizzazione. Di conseguenza, le sigarette, per un peso totale di oltre otto tonnellate, sono state sequestrate e le persone a bordo dell’auto sono state denunciate per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri prevede una sanzione di oltre 43mila euro. Inoltre, il conducente dell’autovettura è stato sanzionato anche per alcune violazioni delle norme sulla circolazione stradale. Questo importante sequestro dimostra l’impegno delle autorità nel contrastare il traffico illecito di sigarette e proteggere la salute pubblica.

Secondo le stime, il contrabbando di sigarette rappresenta un grave problema a livello internazionale, con ingenti perdite per i governi e rischi per la salute dei consumatori. Le sigarette di contrabbando spesso non rispettano gli standard di sicurezza e possono contenere sostanze nocive per la salute umana. Inoltre, il contrabbando di sigarette alimenta il mercato nero e favorisce l’economia criminale.

Come sottolineato dalla Polizia di Frontiera, “questo sequestro è un importante risultato nella lotta contro il contrabbando di sigarette. Continueremo a intensificare i controlli al confine per contrastare il traffico illecito e proteggere la salute dei cittadini”. Le autorità italiane e internazionali sono impegnate nella cooperazione per combattere il contrabbando di sigarette e ridurre i danni causati da questa attività illecita.

In conclusione, il sequestro di oltre otto tonnellate di sigarette di contrabbando al confine sloveno rappresenta un importante successo nella lotta contro il traffico illecito di tabacchi lavorati esteri. Le autorità italiane continuano a intensificare i controlli al confine per contrastare questa attività criminale e proteggere la salute dei cittadini.

