Sequestro Gdf: Circonvenzione anziana a Imperia, beni per 3 milioni

Sequestro preventivo di tre milioni di euro per truffa a una novantunenne

La Guardia di Finanza di Imperia, sotto la guida del procuratore capo Alberto Lari, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di quasi tre milioni di euro nei confronti di alcune persone coinvolte in una truffa ai danni di una novantunenne psicologicamente vulnerabile. L’obiettivo era indurla a compiere un testamento a favore della sorella, escludendo l’altro fratello dalla divisione dell’eredità.

Un avvocato e un notaio complici nella truffa

Un avvocato del foro di Imperia, che ricopriva il ruolo di amministratore di sostegno dell’anziana, ha ottenuto una certificazione medica sulla capacità di testare della vittima grazie a una visita neurologica eseguita da un professionista compiacente. Successivamente, con l’aiuto di un notaio, ha fatto redigere un testamento in cui la sorella veniva nominata erede, seguita dalla nipote in caso di rinuncia.

Indagini e sequestro dei beni

Le indagini condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria hanno utilizzato intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre a perquisizioni che hanno permesso di acquisire documentazione bancaria e sanitaria. Le testimonianze del personale sanitario della struttura in cui la vittima era ricoverata, che ha confermato la sua deficienza psichica, insieme alle dichiarazioni di un testimone che ha assistito alla redazione del testamento e ha notato l’anziana testatrice in silenzio, hanno portato alla denuncia di avvocato, notaio, neurochirurgo e nipote per il reato di circonvenzione di incapace.

Per preservare i beni e le disponibilità finanziarie oggetto del testamento, il giudice per le indagini preliminari ha emesso un decreto di sequestro preventivo. Sono stati sequestrati quasi 2 milioni e 300 mila euro di disponibilità finanziarie, quattro immobili e un terreno situati a Roma, Santa Marinella (Roma) e Valenza (Alessandria), per un valore totale di oltre 600 mila euro. Inoltre, sono stati sequestrati 113 mila euro come profitto del reato.

Fonte: ANSA

About The Author