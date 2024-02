Serenissima Ristorazione acquisisce crediti di sostenibilità per assorbire 100 tonnellate di CO2 - avvisatore.it

Serenissima Ristorazione Acquista Crediti di Sostenibilità a Parma

Serenissima Ristorazione, uno dei principali Gruppi nel settore della ristorazione, ha ottenuto a Parma l’attestato per l’acquisto di 100 crediti di sostenibilità. Questo permetterà all’azienda di assorbire 100 tonnellate di CO2 dall’atmosfera. Il progetto, denominato “Piattaforma di compravendita dei Crediti di Sostenibilità”, è stato ideato dal comitato del Parco dell’Appennino Tosco-Emiliano. Con 14 società collegate e più di 10.500 dipendenti, Serenissima Ristorazione prevede di superare i 500 milioni di fatturato nel 2023.

“Riteniamo che le azioni concrete intraprese abbiano un impatto positivo misurabile sull’ambiente e, di conseguenza, sulla qualità della vita di tutti noi”, ha commentato Tommaso Putin, Vice Presidente del Gruppo Serenissima Ristorazione. L’azienda si impegna attivamente nella lotta al cambiamento climatico con iniziative come giornate contro lo spreco del cibo, l’acquisto di alimenti di stagione a filiera corta e l’utilizzo di carburanti ecosostenibili.

Serenissima Ristorazione e la Sostenibilità Ambientale

Serenissima Ristorazione è l’unica azienda del Veneto che rispetta i requisiti per l’acquisto dei crediti di sostenibilità dal Parco dell’Appennino Tosco-Emiliano. Questi crediti contribuiscono alla gestione sostenibile di oltre 26mila ettari di foresta. L’azienda utilizzerà i crediti per ridurre ulteriormente le emissioni derivanti dal proprio processo produttivo. Il Gruppo si è distinto per il suo impegno concreto nell’ambito ambientale.

“Siamo orgogliosi di rappresentare la nostra Regione e diventare partner del Parco per agire attivamente e pragmaticamente nel salvaguardare l’ambiente”, ha dichiarato Tommaso Putin. La partecipazione al programma testimonia i valori che caratterizzano da anni l’azienda e il suo impegno verso la sostenibilità ambientale.

Il Ruolo del Parco dell’Appennino Tosco-Emiliano nella Gestione Forestale Sostenibile

Il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano è la prima area protetta europea ad ottenere il doppio riconoscimento FSC e PEFC per la gestione forestale sostenibile e per i servizi ecosistemici offerti. Con oltre 26.000 ettari gestiti in modo sostenibile, il Parco ha promosso una gestione forestale coerente con i principi della sostenibilità. Questo approccio bilanciato tra tutela ambientale, equità sociale ed efficienza economica è stato certificato da enti accreditati.

“Il Parco nazionale ha saputo interpretare al meglio la strategia nazionale forestale, promuovendo una gestione attenta alle esigenze presenti e future”, ha affermato Giuseppe Vignali, direttore del Parco. L’area rappresenta un legame con il passato e un impegno per il futuro, con un focus sulla sostenibilità e la gestione responsabile delle risorse naturali.

About The Author