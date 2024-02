Serie TV “Costiera” per Prime Video: Panoramica e Dettagli

Inizio delle Riprese di “Costiera” con Regia di Adam Bernstein

Le riprese della serie tv “Costiera”, annunciata da Amazon Prime Video lo scorso maggio, sono finalmente iniziate. Questa nuova produzione è descritta come un action-drama di respiro internazionale. Alla regia troviamo Adam Bernstein, vincitore di un Emmy Award e noto per il suo lavoro in serie celebri come Breaking Bad, Fargo, Scrubs e molti altri. La serie è scritta da Elena Bucaccio, Matthew Parkhill e Francesco Arlanch ed è co-prodotta da Amazon Studios e da Luca Bernabei per Lux Vide, società del gruppo Fremantle.

Il Mistero di “Costiera” svelato con Jesse Williams

Il protagonista di “Costiera” sarà Jesse Williams, noto per le sue interpretazioni in diversi film e serie tv. Nella serie, interpreterà Daniel De Luca, un ex marine italo-americano che si occupa di risolvere problemi in un esclusivo hotel a Positano. Daniel, conosciuto come DD, aiuta i facoltosi turisti a risolvere i loro guai e tornare a casa. Nel frattempo, cerca anche di trovare il rapitore di sua figlia, in un intreccio di azione e mistero. La serie si distinguerà per un cast internazionale, una trama avvincente, location suggestive e un ritmo incalzante. Le riprese inizieranno quest’estate nella splendida Costiera Amalfitana, con la serie girata in lingua inglese.

Ambizioni e Visioni per “Costiera”

“Costiera” promette di trasportare gli spettatori nella suggestiva Costiera Amalfitana, dimostrando che le apparenze possono ingannare. Questo ambizioso progetto è stato accolto con entusiasmo da James Farrell, VP Local Originals di Amazon Studios, e da Marco Azzani, Director di Prime Video Italia. Luca Bernabei, CEO di Lux Vide, ha espresso grande elettricità per questo progetto, sottolineando l’appeal internazionale della serie e la collaborazione con Fremantle Media. Anche Andrea Scrosati, CEO di Fremantle, ha sottolineato l’importanza di questa partnership per creare serie di successo a livello globale.

Prime Video: Sempre in Prima Linea nell’Action

Prime Video si conferma un punto di riferimento nell’ambito delle serie action, con titoli di successo come Reacher e Tom Clancy’s Jack Ryan. Con l’arrivo imminente di “Citadel: Diana” nel 2024 e il franchise che si espande in diverse direzioni, Prime Video continua a offrire prodotti originali di qualità. In particolare, il pubblico italiano ha apprezzato produzioni come “Bang Bang Baby”, “Prisma” e “The Bad Guy”, che hanno conquistato critiche e fan. L’attenzione è ora focalizzata sulla serie “Costiera”, pronta a stupire gli spettatori con la sua trama avvincente e le sue location mozzafiato.