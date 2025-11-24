Servizio di Cremazione Animali a Roma: Exequia Pet, un sostegno delicato nel momento dell’addio

Ultimo aggiornamento il 24 Novembre 2025 by Emiliano Belmonte

Chi ha amato un animale conosce la profondità del legame e la difficoltà del momento dell’addio.

È un dolore silenzioso, intimo, talvolta frainteso. In questo passaggio così sensibile, Exequia Pet offre ai proprietari la possibilità di compiere un gesto d’amore autentico attraverso un servizio di cremazione animali a Roma studiato per essere professionale, empatico e completamente personalizzabile.

Cremazione animali domestici a Roma: servizi completi e personalizzati

Cremazione singola e ritiro dell’animale direttamente a casa

Tra i servizi offerti rientra la cremazione singola, con la comodità del ritiro a domicilio. Un supporto discreto, gestito nel pieno rispetto dei tempi e delle esigenze emotive del proprietario.

Urne commemorative e calco dell’impronta

Urne personalizzate, anche biodegradabili, e la possibilità di realizzare il calco dell’impronta permettono di conservare un ricordo tangibile e significativo del proprio amico a quattro zampe.

Una struttura moderna, accogliente e trasparente

La sede di Exequia Pet è progettata per offrire tranquillità e chiarezza: chi lo desidera può assistere alla cerimonia e ricevere le ceneri in un’urna scelta tra molte soluzioni personalizzate.

È disponibile anche il servizio di diamantificazione delle ceneri, un modo speciale per trasformare il ricordo dell’animale in un simbolo eterno e prezioso.

Operatività in tutta Roma e nel Lazio

Exequia Pet opera su Roma e sull’intero territorio del Lazio, garantendo ritiro a domicilio nel rispetto delle normative vigenti e con tariffe chiare e trasparenti. Inoltre, è possibile richiedere la rateizzazione tramite carta di credito senza interessi, offrendo un aiuto concreto in un momento emozionalmente complesso.

Exequia Pet: una scelta di amore e rispetto

Affidarsi a Exequia Pet significa scegliere un servizio che mette al centro dignità, sensibilità e delicatezza. Perché anche l’ultimo saluto, se compiuto con amore, può lasciare un ricordo che accompagna per sempre.