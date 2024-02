Sesso: campagna 'Funziona in due' per aumentare l'uso del condom tra i giovani - avvisatore.it

Nuova Campagna Durex: Promuovere la Responsabilità e il Rispetto nei Giovani

Secondo i dati dell’Osservatorio annuale ‘Giovani e sessualità’ di Durex, l’uso del preservativo tra i giovani tra gli 11 e i 24 anni è in diminuzione. Nel 2023, solo il 43% dei giovani dichiara di utilizzare regolarmente il preservativo, rispetto al 57% del 2019. Le ragioni principali di questa tendenza sono l’interruzione del momento (28%) e la difficoltà nel dialogo (21%). Inoltre, il 51% ritiene che sia compito dell’uomo avere il preservativo, mentre solo il 47% delle donne la pensa così.

La risposta a questi dati preoccupanti è la nuova campagna lanciata da Durex intitolata ‘Funziona in due’. Questa iniziativa mira a promuovere l’uso del preservativo come strumento di responsabilità e rispetto reciproco tra i partner, promuovendo una cultura basata sul dialogo, il consenso e il rispetto verso se stessi e gli altri. Come sottolineato in una nota ufficiale, l’obiettivo è sensibilizzare soprattutto i giovani sull’importanza di considerare il preservativo come un atto di responsabilità e rispetto, oltre che come un momento di condivisione e intimità.

Coinvolgere i Giovani: Educare alla Responsabilità e al Rispetto

Paolo Zotti, amministratore delegato di Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) Spa, che gestisce il marchio Durex in Italia, sottolinea l’importanza di coinvolgere attivamente i giovani in queste tematiche. Zotti afferma: “Sappiamo che i nostri giovani scelgono di correre il rischio e che non usano il preservativo per l’imbarazzo nell’indossarlo oppure per la vergogna nel chiederlo. Per questo motivo dobbiamo parlare con loro e coinvolgerli, per aiutarli a comprendere che il preservativo è un atto di responsabilità e rispetto verso sé stessi e gli altri, oltre che un momento di condivisione e intimità”.

La campagna si concentra anche sui giovanissimi, evidenziando un aumento delle percentuali di ‘prima volta’ nella fascia 11-13 anni (dal 3% del 2019 al 12% del 2023) e un basso utilizzo del preservativo (53%). Durex mira a promuovere un nuovo movimento culturale che rimetta al centro della sessualità l’importanza del preservativo, come diritto di tutti di decidere di utilizzarlo e farlo dall’inizio alla fine del rapporto.

Educazione Sessuale nelle Scuole: Un Passo Avanti per la Consapevolezza

In risposta ai dati emersi dall’Osservatorio ‘Giovani e Sessualità’, Durex ha lanciato il primo programma in Italia dedicato all’educazione sessuale e affettiva nelle scuole. Questo progetto, realizzato a Milano in collaborazione con l’Associazione Ala Milano Onlus e con il patrocinio del Comune, coinvolge 23 mila studenti delle scuole superiori della città. Gli studenti partecipano a laboratori, conferenze e incontri con esperti, educatori, psicologi e sessuologi, al fine di approfondire le tematiche legate al consenso, all’utilizzo del preservativo e al rispetto reciproco. L’obiettivo è fornire uno spazio di ascolto e di apprendimento che favorisca la consapevolezza e la responsabilità nei rapporti intimi.

La campagna si estende su scala nazionale, coinvolgendo anche l’assistente vocale di Amazon, Alexa, per creare un’esperienza interattiva in cui gli utenti possono testare le proprie conoscenze sul consenso e sull’uso del preservativo. Attraverso collaborazioni con content creator e attività digitali e social, Durex mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della condivisione e del rispetto reciproco nella sfera sessuale, promuovendo una cultura basata sulla responsabilità e sull’empatia.

