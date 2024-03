Settimana Intensa a Beautiful: Anticipazioni e Retroscena

Il nuovo inizio della settimana promette colpi di scena e momenti intensi in Beautiful. Con l’episodio di oggi, lunedì 11 marzo 2024, si apre una serie di avvincenti puntate in prima visione assoluta su Canale 5.

Un Cambio di Orario per Beautiful

Dopo il cambiamento avvenuto dal 24 settembre 2023, quando la soap non va più in onda la domenica per fare spazio al day-time di Amici di Maria De Filippi, la permanenza di Beautiful nei giorni feriali su Canale 5 resta immutata. Ogni lunedì al sabato, dalle 13:40 alle 14:10 circa, gli appassionati possono seguire le vicende delle famiglie di Los Angeles. Scopriamo insieme cosa ci riserva la trama di oggi e delle prossime puntate.

Intrighi e Emozioni: Anticipazioni di Beautiful del 11 Marzo 2024

Nell’episodio in onda oggi, gli spettatori assisteranno a momenti carichi di tensione e sentimenti contrastanti. Hope cerca di coinvolgere Liam nella sfilata, ma la presenza ingombrante di Thomas scatena in lui una fitta di gelosia che lo porta a prendere una decisione inaspettata. Mentre la Forrester si prepara per l’importante evento, l’aria è densa di aspettative e incertezze. La nuova collezione segna un punto di svolta per l’azienda di moda, ma la complicità artistica tra Hope e Thomas promette di avere un impatto significativo sul futuro. Nel frattempo, Katie cerca di mantenere un profilo basso, consapevole che la sua relazione con Carter potrebbe destare qualche mormorio tra gli astanti.

Dove Seguire Beautiful in Streaming

Per non perdere neanche un secondo di Belleza Americana, i fan possono optare per la visione in streaming su Mediaset Infinity, disponibile sia in diretta che on demand. Senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento, è sufficiente creare un account seguendo una procedura intuitiva o utilizzando i dati di accesso ai propri social media.

Rivivere le Emozioni: Replica dell’Episodio del 11 Marzo 2024

Coloro che desiderano rivivere momenti salienti dell’episodio di oggi possono farlo tramite la replica disponibile su Mediaset Infinity . La piattaforma consente di recuperare i programmi trasmessi in precedenza, permettendo agli spettatori di rivedere le scene più intense e i dialoghi mozzafiato. Su La5, invece, Beautiful è in replica dal lunedì al venerdì alle 10:45 e il sabato alle 9:40 con le puntate della settimana.