Sfratto del Tribunale di Ascoli entro il 2026: una svolta storica

Il Tribunale di Ascoli Piceno sarà sfrattato entro il 2026

Il Tribunale di Ascoli Piceno sarà sfrattato dal suo attuale edificio entro la fine del 2026. La decisione è stata presa dal giudice Paola Mariani, che ha accolto la richiesta della società di gestione di fondi immobiliari InvestiRE Sgr, proprietaria del Palazzo di giustizia, di rilasciare l’immobile al termine del contratto. L’Agenzia del Demanio, che aveva chiesto di prolungare l’utilizzo dell’edificio, ha visto respinto il suo ricorso.

La data del rilascio fissata per il 29 dicembre 2026

Il giudice Mariani ha stabilito che l’immobile dovrà essere rilasciato il 29 dicembre 2026. Questa decisione si basa su una norma introdotta durante la pandemia (dl 104 del 2020), che permette di prorogare i contratti di locazione per garantire la continuità delle funzioni pubbliche. Il contratto del Tribunale di Ascoli Piceno, scaduto il 28 dicembre 2022, è stato prorogato fino al 28 dicembre 2026 dal giudice.

Il Tribunale ospitato nel Palazzo di giustizia dal 1954

Il Palazzo di giustizia di Ascoli Piceno, situato in piazza Orlini, è stato inaugurato nel 1954 e da allora ospita il Tribunale e la Procura della Repubblica. Il contratto di affitto dell’edificio è scaduto alla fine del 2022 e l’Agenzia del Demanio ha ritenuto eccessiva la somma richiesta dalla proprietà per il rinnovo. L’Agenzia aveva manifestato interesse solo se le stesse condizioni fossero state applicate. Di conseguenza, InvestiRE Sgr ha avviato le procedure per ottenere il rilascio dell’immobile.

